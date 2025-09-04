Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Массированная атака на Ростовскую область – что известно
Массированная атака на Ростовскую область – что известно
Массированная атака на Ростовскую область – что известно
ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
2025-09-04T06:25
2025-09-04T06:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались пассажирские поезда, в том числе пять, следовавших в направлении Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массированная атака на Ростовскую область – что известно

Над Ростовской областью военные отразили массированную атаку беспилотников

06:25 04.09.2025 (обновлено: 06:34 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.
"По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены", - написал Слюсарь в Telegram.
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались пассажирские поезда, в том числе пять, следовавших в направлении Крыма.
