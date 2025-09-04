https://crimea.ria.ru/20250904/massirovannaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast-otrazhena-1149190414.html

Массированная атака на Ростовскую область – что известно

Массированная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Массированная атака на Ростовскую область – что известно

ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары.

2025-09-04T06:25

2025-09-04T06:25

2025-09-04T06:34

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

пожар

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались пассажирские поезда, в том числе пять, следовавших в направлении Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

