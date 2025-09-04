https://crimea.ria.ru/20250904/krymskiy-servis-tsifrovaya-sreda-rasshiryat-na-drugie-regiony-strany-1149204201.html

Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны

Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны

ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T14:24

2025-09-04T14:24

2025-09-04T14:24

втб

банк

дрг

цифровизация

общество

дальний восток

вэф

банковская карта

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146621510_0:123:1179:786_1920x0_80_0_0_c813c1a7635ea570aef60a28fe6f7e8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.Он полагает, что интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний."Цифровая среда" — проект, который ВТБ продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту "Мир" проездным на всем общественном транспорте (в том числе льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу.Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие и Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке.В рамках "Цифровой среды" пропускные системы установлены более чем в 500 школах Республики Крым и Севастополя, 25 вузах и колледжах, а также более чем в 40 крупных организациях. В проекте "Цифровая среда" в Крыму принимают участие 100% перевозчиков республики — всего их более 50, включая железнодорожный транспорт. Около 90% всех поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают картой.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дальний восток

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, дрг, цифровизация, общество, дальний восток, вэф, банковская карта, крым, севастополь