Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.Он полагает, что интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний."Цифровая среда" — проект, который ВТБ продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту "Мир" проездным на всем общественном транспорте (в том числе льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу.Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие и Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке.В рамках "Цифровой среды" пропускные системы установлены более чем в 500 школах Республики Крым и Севастополя, 25 вузах и колледжах, а также более чем в 40 крупных организациях. В проекте "Цифровая среда" в Крыму принимают участие 100% перевозчиков республики — всего их более 50, включая железнодорожный транспорт. Около 90% всех поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают картой.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, банк, дрг, цифровизация, общество, дальний восток, вэф, банковская карта, крым, севастополь
