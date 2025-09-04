Рейтинг@Mail.ru
Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T14:24
2025-09-04T14:24
втб
банк
дрг
цифровизация
общество
дальний восток
вэф
банковская карта
крым
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.Он полагает, что интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний."Цифровая среда" — проект, который ВТБ продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту "Мир" проездным на всем общественном транспорте (в том числе льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу.Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие и Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке.В рамках "Цифровой среды" пропускные системы установлены более чем в 500 школах Республики Крым и Севастополя, 25 вузах и колледжах, а также более чем в 40 крупных организациях. В проекте "Цифровая среда" в Крыму принимают участие 100% перевозчиков республики — всего их более 50, включая железнодорожный транспорт. Около 90% всех поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают картой.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дальний восток
крым
севастополь
втб, банк, дрг, цифровизация, общество, дальний восток, вэф, банковская карта, крым, севастополь

Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны

14:24 04.09.2025
 
© Фото: Пресс-служба ВТБКарта ВТБ
Карта ВТБ
© Фото: Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. ВТБ проводит пилотный проект по масштабированию сервиса "Цифровая среда" в нескольких субъектах России, в частности — на Дальнем Востоке, который позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.
Он полагает, что интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний.
"Цифровая среда" — проект, который ВТБ продолжает развивать в Крыму и Севастополе после интеграции РНКБ. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в ВТБ Онлайн свою банковскую карту "Мир" проездным на всем общественном транспорте (в том числе льготным), пропуском на работу, в вуз или в школу.
Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях. В пилоте на Дальнем Востоке примет участие и Центр инноваций Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и другие организации. Соответствующее соглашение подписали ректор ТОГУ Юрий Марфин и Александр Пахомов на ВЭФ-2025 во Владивостоке.
"Цифровая среда — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта в пару кликов становится универсальным инструментом: проездным, пропуском на работу, в школу или вуз. В ВТБ Онлайн можно привязать льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Это повседневные сервисы, которые облегчают жизнь — и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений. Все, что нужно, уже есть в вашем кармане — карта банка и ВТБ Онлайн", — приводит пресс-служба финорганизации слова Пахомова.
В рамках "Цифровой среды" пропускные системы установлены более чем в 500 школах Республики Крым и Севастополя, 25 вузах и колледжах, а также более чем в 40 крупных организациях. В проекте "Цифровая среда" в Крыму принимают участие 100% перевозчиков республики — всего их более 50, включая железнодорожный транспорт. Около 90% всех поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают картой.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
