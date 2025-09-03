https://crimea.ria.ru/20250903/vtb-podderzhit-programmu-sokhraneniya-ischezayuschikh-dikikh-zhivotnykh-rossii-1149170318.html

ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России

ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России - РИА Новости Крым, 03.09.2025

ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России

Банк ВТБ обеспечит меры по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения

2025-09-03T13:50

2025-09-03T13:50

2025-09-03T14:05

втб

россия

животные

природа

общество

экология

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Банк ВТБ обеспечит меры по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения, сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок на ВЭФ-2025.В числе таких животных – лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Сохранением их популяции, разведением и увеличением их числа будет заниматься фонд "Живая природа и мир".Мероприятия направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения. Сохранение популяций критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем, отмечают в банке.Еще одно направление сотрудничества учреждения и фонда "Живая природа и мир" – сохранение снежного барса. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма "Люди и барсы", издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

