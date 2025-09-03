Рейтинг@Mail.ru
ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России - РИА Новости Крым, 03.09.2025
ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России
ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России - РИА Новости Крым, 03.09.2025
ВТБ поддержит программу сохранения исчезающих диких животных России
Банк ВТБ обеспечит меры по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения, сообщил советник президента –... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T13:50
2025-09-03T14:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Банк ВТБ обеспечит меры по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения, сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок на ВЭФ-2025.В числе таких животных – лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Сохранением их популяции, разведением и увеличением их числа будет заниматься фонд "Живая природа и мир".Мероприятия направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения. Сохранение популяций критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем, отмечают в банке.Еще одно направление сотрудничества учреждения и фонда "Живая природа и мир" – сохранение снежного барса. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма "Люди и барсы", издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.
13:50 03.09.2025 (обновлено: 14:05 03.09.2025)
 
© Минприроды РФ. Наталия СудецЛошади Пржевальского
Лошади Пржевальского
© Минприроды РФ. Наталия Судец
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Банк ВТБ обеспечит меры по восстановлению популяции диких животных, которые находятся в России под угрозой исчезновения, сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор фонда защитников природы Петр Шпиленок на ВЭФ-2025.
В числе таких животных – лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Сохранением их популяции, разведением и увеличением их числа будет заниматься фонд "Живая природа и мир".
"В июне мы объявили о планах по созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Объединение экспертизы фонда и ресурсов ВТБ позволит масштабировать эту инициативу, и найти новые возможности для сохранения видов, находящихся на грани исчезновения", – отмечает Шпиленок, его слова приводит пресс-служба банка.
Мероприятия направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения. Сохранение популяций критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем, отмечают в банке.
Еще одно направление сотрудничества учреждения и фонда "Живая природа и мир" – сохранение снежного барса. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма "Люди и барсы", издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.
Лента новостейМолния