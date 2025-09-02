Рейтинг@Mail.ru
Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения двоих человек в Судаке, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.Ранее в интернете появились кадры, как группа мужчин набросилась на двоих жителей Судака с кулаками. Молодые люди уехали из города, опасаясь за свою жизнь.Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка. Об установленных обстоятельствах доложат председателю СК России, сообщили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Следственного комитета РФ в Москве.
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту избиения двоих человек в Судаке, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
Ранее в интернете появились кадры, как группа мужчин набросилась на двоих жителей Судака с кулаками. Молодые люди уехали из города, опасаясь за свою жизнь.
Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится доследственная проверка. Об установленных обстоятельствах доложат председателю СК России, сообщили в ведомстве.
Лента новостейМолния