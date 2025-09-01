Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/strany-shos-osudili-udary-izrailya-i-ssha-po-iranu-1149113864.html
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары США и Израиля по Ирану, назвав их "грубым нарушением принципов и норм... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T09:51
2025-09-01T09:51
шос
саммит шос-2025 в китае
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
сша
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149104276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ee2704d8d27a5b24c32e0e2b13169b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары США и Израиля по Ирану, назвав их "грубым нарушением принципов и норм международного права". Об этом говорится в итоговой декларации заседания Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.Такие действия "наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", указывается в декларации.Также государства-члены выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта и решительно осудили "действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".Кроме того, в Тяньцзиньской декларации отмечена необходимость адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления Организации Объединенных Наций.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Удары по ИрануВ ночь на 22 июня 2025 года воздушные и морские силы США нанесли удар по территории Ирана, атаковав в том числе ядерные объекты. В их числе завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Несколько дней спустя президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим ядерным материалам. Ранее он заявлял, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.В столице республики был убит ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в разных районах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
израиль
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149104276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df43fc0ab12ef3b81f2bad6b642642a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шос, саммит шос-2025 в китае, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, внешняя политика
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану

Страны ШОС осудили удары США и Израиля по Ирану и призвали прекратить огонь в секторе Газа

09:51 01.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит ШОС-2025
Саммит ШОС-2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары США и Израиля по Ирану, назвав их "грубым нарушением принципов и норм международного права". Об этом говорится в итоговой декларации заседания Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.
"Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран", - говорится в документе.
Такие действия "наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", указывается в декларации.
Также государства-члены выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта и решительно осудили "действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".
Кроме того, в Тяньцзиньской декларации отмечена необходимость адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления Организации Объединенных Наций.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Удары по Ирану
В ночь на 22 июня 2025 года воздушные и морские силы США нанесли удар по территории Ирана, атаковав в том числе ядерные объекты. В их числе завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Несколько дней спустя президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим ядерным материалам. Ранее он заявлял, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
В столице республики был убит ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в разных районах страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ШОССаммит ШОС-2025 в КитаеИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильСШАВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
09:51Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
09:43В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе
09:37Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
09:22Крымский мост сейчас: многокилометровые очереди стоят со стороны Тамани
09:07Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
08:48В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзамен
08:35Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний
08:11"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
07:55Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС
07:46ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
07:30Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
07:16Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь
06:3724 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
06:08Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
00:01Возможен дождь с грозой: погода в Крыму 1 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
21:4732 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
21:33Путин на саммите в Китае и учения ОДКБ в Белоруссии – главное за день
Лента новостейМолния