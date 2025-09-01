https://crimea.ria.ru/20250901/strany-shos-osudili-udary-izrailya-i-ssha-po-iranu-1149113864.html

Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану

Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану

шос

саммит шос-2025 в китае

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

сша

внешняя политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары США и Израиля по Ирану, назвав их "грубым нарушением принципов и норм международного права". Об этом говорится в итоговой декларации заседания Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.Такие действия "наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности", указывается в декларации.Также государства-члены выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта и решительно осудили "действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".Кроме того, в Тяньцзиньской декларации отмечена необходимость адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления Организации Объединенных Наций.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября 2025 года, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Удары по ИрануВ ночь на 22 июня 2025 года воздушные и морские силы США нанесли удар по территории Ирана, атаковав в том числе ядерные объекты. В их числе завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Несколько дней спустя президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим ядерным материалам. Ранее он заявлял, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.В столице республики был убит ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в разных районах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

