Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T06:08
2025-09-01T06:38
владимир путин (политик)
видео
новости
саммит шос-2025 в китае
политика
в мире
сотрудничество
шос
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине.Официальная программа стартовала с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств – членов ШОС. Перед началом заседания Путин пообщался с лидером Китая.Ожидается, что на заседании Совета глав государств – членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также международные проблемы.На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.На саммит приглашены лидеры государств – членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители нескольких международных организаций и объединений: ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), видео, новости, саммит шос-2025 в китае, политика, в мире, сотрудничество, шос
Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Путин в Китае принимает участие во встрече Совета глав государств – членов ШОС

06:08 01.09.2025 (обновлено: 06:38 01.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (справа) на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (справа) на церемонии совместного фотографирования глав делегаций – участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (справа) на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций – участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо) на церемонии официальной встречи председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций – участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Официальная программа стартовала с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств – членов ШОС. Перед началом заседания Путин пообщался с лидером Китая.
Ожидается, что на заседании Совета глав государств – членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также международные проблемы.
На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.
На саммит приглашены лидеры государств – членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.
Приглашены и руководители нескольких международных организаций и объединений: ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
