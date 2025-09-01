https://crimea.ria.ru/20250901/putin-v-kitae-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv--chlenov-shos-1149108221.html

Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС

Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает... РИА Новости Крым, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в Тяньцзине.Официальная программа стартовала с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств – членов ШОС. Перед началом заседания Путин пообщался с лидером Китая.Ожидается, что на заседании Совета глав государств – членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024-2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также международные проблемы.На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.На саммит приглашены лидеры государств – членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.Приглашены и руководители нескольких международных организаций и объединений: ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

