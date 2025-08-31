Рейтинг@Mail.ru
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/uragan-povredil-zdanie-infektsionnoy-bolnitsy-i-povalil-derevya-v-eao-1149100558.html
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T10:23
2025-08-31T10:31
новости
россия
погода
происшествия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149100736_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e564bac8d5217c680ba0ea2449a3c953.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк.По ее словам, проводится оценка нанесенного ущерба, идет устранение последствий непогоды, а также обеспечение защиты других этажей здания от осадков. Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме."Также в пострадавших от урагана районах аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. Завтра на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций будут рассмотрены вопросы о проведении восстановительных работ", - отметила Костюк.Как сообщает мэрия Биробиджана, в городе коммунальные службы устраняют последствия непогоды, приводят в порядок автодороги, тротуары. Работники коммунального предприятия убирают поваленные деревья. Аварийные бригады ДРСК восстанавливают электроснабжение. Управляющие компании также собирают информацию по всему своему жилфонду, чтобы определить, какой ущерб нанес многоквартирным домам ливень и ветер и какие работы необходимо оперативно провести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149100736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_08b87d4ee8028bff3435ade7653fdb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, погода, происшествия, видео
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО

Ураган повредил здание инфекционной больницы в Биробиджане и повалил деревья

10:23 31.08.2025 (обновлено: 10:31 31.08.2025)
 
© РИА НовостиУраган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк.
"Здание инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы, а также профильные заместители председателя правительства ЕАО и начальники департаментов", - написала Костюк в своем Telegram-канале.
По ее словам, проводится оценка нанесенного ущерба, идет устранение последствий непогоды, а также обеспечение защиты других этажей здания от осадков. Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме.
"Также в пострадавших от урагана районах аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. Завтра на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций будут рассмотрены вопросы о проведении восстановительных работ", - отметила Костюк.
Как сообщает мэрия Биробиджана, в городе коммунальные службы устраняют последствия непогоды, приводят в порядок автодороги, тротуары. Работники коммунального предприятия убирают поваленные деревья. Аварийные бригады ДРСК восстанавливают электроснабжение. Управляющие компании также собирают информацию по всему своему жилфонду, чтобы определить, какой ущерб нанес многоквартирным домам ливень и ветер и какие работы необходимо оперативно провести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияПогодаПроисшествияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
11:38Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
11:26Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
11:17В Севастополе перекрыли рейд
11:07Выброшенная Солнцем плазма ударит по Земле в ночь на 2 сентября - ученые
10:43Китай и Индия должны укреплять сотрудничество – Си Цзиньпин
10:23Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
09:55Сгоревший дом участника СВО с четырьмя детьми в Севастополе восстановят
09:31Народный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра Захарченко
09:07Крымский мост сейчас: снова растет очередь
08:56Главное – начать: фигурист Маринин дал совет юным спортсменам
08:30Как появился первый советский танк – инфографика
08:25На Ангарском перевале в Крыму сгорел автомобиль
08:02Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
07:46ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами России за ночь
07:24Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом
07:07Крым вступил в маловодный период – что с запасами водохранилищ
00:01Какую погоду принесет в Крым последний день уходящего лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
22:21Итоги летней кампании СВО и большое интервью Путина: главное за день
Лента новостейМолния