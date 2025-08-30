https://crimea.ria.ru/20250830/v-alushte-obvalilsya-prichal-na-naberezhnoy-1149086471.html

В Алуште обвалился причал на набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.По информации пресс-службы, сооружение из-за аварийного состояния было закрыто, извещающие об этом знаки установлены, однако рыбаков это не останавливало.На месте работают сотрудники "КРЫМ-СПАС". Они эвакуировали трех рыбаков. Пострадавших и жертв нет.Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште, проинформировали в надзорном ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия.СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку по факту обрушения причала в Алуште, проинформировали в ведомстве. Следствием будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц (ст. 238 и ст. 293 УК РФ). Причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

