https://crimea.ria.ru/20250830/v-alushte-obvalilsya-prichal-na-naberezhnoy-1149086471.html
В Алуште обвалился причал на набережной
В Алуште обвалился причал на набережной - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Алуште обвалился причал на набережной
На центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:43
2025-08-30T12:43
2025-08-30T14:14
алушта
новости крыма
прокуратура республики крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
"крым-спас"
набережные крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087609_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_2aee361493179db7cc02ce85ba197890.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.По информации пресс-службы, сооружение из-за аварийного состояния было закрыто, извещающие об этом знаки установлены, однако рыбаков это не останавливало.На месте работают сотрудники "КРЫМ-СПАС". Они эвакуировали трех рыбаков. Пострадавших и жертв нет.Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште, проинформировали в надзорном ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия.СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку по факту обрушения причала в Алуште, проинформировали в ведомстве. Следствием будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц (ст. 238 и ст. 293 УК РФ). Причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250830/v-administratsii-alushty-nazvali-prichinu-obrusheniya-prichala-na-naberezhnoy-1149089567.html
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087609_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_50272f5431ea532ada2d8aa100a239af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, новости крыма, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), "крым-спас", набережные крыма, происшествия
В Алуште обвалился причал на набережной
В Алуште обвалился причал на набережной – спасатели эвакуировали рыбаков
12:43 30.08.2025 (обновлено: 14:14 30.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым.
На центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли. Об этом РИА Новости Крым
рассказали в администрации города.
По информации пресс-службы, сооружение из-за аварийного состояния было закрыто, извещающие об этом знаки установлены, однако рыбаков это не останавливало.
"Причал находится в ведении ялтинского морпорта. Территория была закрыта. Здесь и табличка, на которой написано "Опасно, проход запрещен", – уточнили в администрации.
На месте работают сотрудники "КРЫМ-СПАС". Они эвакуировали трех рыбаков. Пострадавших и жертв нет.
Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште, проинформировали в надзорном ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия.
СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку по факту обрушения причала в Алуште, проинформировали в ведомстве. Следствием будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и халатности в действиях неустановленных должностных лиц (ст. 238 и ст. 293 УК РФ). Причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.