Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек

2025-08-30T09:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года бесплатную юридическую помощь получили почти 10 тысяч жителей Крыма. Более двух тысяч из них – участники специальной военной операции и члены их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, обращения касались самых разных вопросов: от получения мер социальной поддержки, оформления инвалидности и реабилитации до предоставления льгот и гарантий для участников СВО и их близких.Для дальнейшего расширения возможностей в сфере правовой защиты распоряжением Совета министров Крыма создано государственное юридическое бюро. Оно начнет работу с 1 января 2026 года. Аксенов отмечает, что запуск бюро повысит доступность бесплатной юридической помощи, расширит круг граждан, имеющих право на нее, и будет способствовать решению актуальных социальных вопросов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года бесплатную юридическую помощь получили почти 10 тысяч жителей Крыма. Более двух тысяч из них – участники специальной военной операции и члены их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, обращения касались самых разных вопросов: от получения мер социальной поддержки, оформления инвалидности и реабилитации до предоставления льгот и гарантий для участников СВО и их близких.
"Граждане могли получить устные и письменные консультации, помощь в составлении документов правового характера. Также их интересы представлялись в судах", – отметил глава РК.
Для дальнейшего расширения возможностей в сфере правовой защиты распоряжением Совета министров Крыма создано государственное юридическое бюро. Оно начнет работу с 1 января 2026 года. Аксенов отмечает, что запуск бюро повысит доступность бесплатной юридической помощи, расширит круг граждан, имеющих право на нее, и будет способствовать решению актуальных социальных вопросов.
