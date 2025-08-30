https://crimea.ria.ru/20250830/besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch-v-krymu-poluchili-pochti-10-tysyach-chelovek-1149084238.html

Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек

С начала 2025 года бесплатную юридическую помощь получили почти 10 тысяч жителей Крыма. Более двух тысяч из них – участники специальной военной операции и члены РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года бесплатную юридическую помощь получили почти 10 тысяч жителей Крыма. Более двух тысяч из них – участники специальной военной операции и члены их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, обращения касались самых разных вопросов: от получения мер социальной поддержки, оформления инвалидности и реабилитации до предоставления льгот и гарантий для участников СВО и их близких.Для дальнейшего расширения возможностей в сфере правовой защиты распоряжением Совета министров Крыма создано государственное юридическое бюро. Оно начнет работу с 1 января 2026 года. Аксенов отмечает, что запуск бюро повысит доступность бесплатной юридической помощи, расширит круг граждан, имеющих право на нее, и будет способствовать решению актуальных социальных вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

