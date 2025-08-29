https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-uchenyy-pokoril-elbrus-vmeste-s-semiletnim-synom-1149078960.html
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T20:33
2025-08-29T20:33
2025-08-29T20:21
эльбрус
крым
эксклюзивы риа новости крым
альпинизм
общество
новости крыма
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079649_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f02592da3fa2c85dec043db8b56e860.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. 13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова и его сына Димы, которые они запомнят на всю жизнь.Ученый рассказал в беседе с РИА Новости Крым о всех тягостях и радостях в путешествии на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.Дима хоть и был готов к такому восхождению, но не упустил шанс поспать на вершине самой высокой горы в России. Для ребенка, по словам Назарова, это был не первый, но самый значительный подъем. В горы с отцом Дима отправлялся с рождения.Первое серьезное восхождение мальчик совершил, когда ему было 4 года, тогда родители поднялись с ним на 3,6 тысячи метров. Со временем мальчик покорял новые вершины и к семи годам получил возможность попасть в Книгу рекордов России, Сергей Назаров уже подал туда свою заявку.Путешественник отмечает, что не пытается навязать ребенку свое увлечение, а скорее хочет показать, насколько интересным может быть мир вокруг него.В планах у ученого разведать обстановку на горах Казбек и Килиманджаро, но сына к новым вылазкам пока не думает привлекать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
эльбрус
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079649_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ccca71e9d958af8bca2a7d987b565da9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, крым, альпинизм, общество, новости крыма, туризм
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Крымский ученый с семилетним сыном поднялись на вершину Эльбруса
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. 13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова и его сына Димы, которые они запомнят на всю жизнь.
Ученый рассказал в беседе с РИА Новости Крым
о всех тягостях и радостях в путешествии на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.
"Подъем, конечно, тяжелый, потому что ты идешь по леднику ночью. Нужно очень долго не спать, бороться с гипоксией, отсутствием кислорода, очень-очень холодно – там температура минус 20. Много факторов, которые осложняют движение", – рассказал Назаров.
Дима хоть и был готов к такому восхождению, но не упустил шанс поспать на вершине самой высокой горы в России. Для ребенка, по словам Назарова, это был не первый, но самый значительный подъем. В горы с отцом Дима отправлялся с рождения.
"Не было задачи дойти до вершины, хотелось проверить, как организм ребенка реагирует на высоту, и дать прочувствовать ее, чтобы он научился бороться, когда попадет в действительно серьезные, сложные условия. Эта подготовка, конечно, дала свой результат, и на вершину удалось подняться без плохого самочувствия", – добавил ученый.
Первое серьезное восхождение мальчик совершил, когда ему было 4 года, тогда родители поднялись с ним на 3,6 тысячи метров. Со временем мальчик покорял новые вершины и к семи годам получил возможность попасть в Книгу рекордов России, Сергей Назаров уже подал туда свою заявку.
Путешественник отмечает, что не пытается навязать ребенку свое увлечение, а скорее хочет показать, насколько интересным может быть мир вокруг него.
"Моей задачей было открыть перед ним прекрасный мир высоких гор и показать, на что он способен. Он ходит с удовольствием, просто у него же есть и свои детские интересы, прежде всего игрушки, раскраски. Это – первоочередное для него, а все остальное, так, приятное дополнение. Это нормально в его возрасте", - сказал Назаров.
В планах у ученого разведать обстановку на горах Казбек и Килиманджаро, но сына к новым вылазкам пока не думает привлекать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.