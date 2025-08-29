Рейтинг@Mail.ru
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-uchenyy-pokoril-elbrus-vmeste-s-semiletnim-synom-1149078960.html
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T20:33
2025-08-29T20:21
эльбрус
крым
эксклюзивы риа новости крым
альпинизм
общество
новости крыма
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079649_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f02592da3fa2c85dec043db8b56e860.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. 13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова и его сына Димы, которые они запомнят на всю жизнь.Ученый рассказал в беседе с РИА Новости Крым о всех тягостях и радостях в путешествии на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.Дима хоть и был готов к такому восхождению, но не упустил шанс поспать на вершине самой высокой горы в России. Для ребенка, по словам Назарова, это был не первый, но самый значительный подъем. В горы с отцом Дима отправлялся с рождения.Первое серьезное восхождение мальчик совершил, когда ему было 4 года, тогда родители поднялись с ним на 3,6 тысячи метров. Со временем мальчик покорял новые вершины и к семи годам получил возможность попасть в Книгу рекордов России, Сергей Назаров уже подал туда свою заявку.Путешественник отмечает, что не пытается навязать ребенку свое увлечение, а скорее хочет показать, насколько интересным может быть мир вокруг него.В планах у ученого разведать обстановку на горах Казбек и Килиманджаро, но сына к новым вылазкам пока не думает привлекать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
эльбрус
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079649_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ccca71e9d958af8bca2a7d987b565da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльбрус, крым, альпинизм, общество, новости крыма, туризм
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном

Крымский ученый с семилетним сыном поднялись на вершину Эльбруса

20:33 29.08.2025
 
© ФОТО: соцсети Сергея НазароваКрымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
© ФОТО: соцсети Сергея Назарова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. 13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова и его сына Димы, которые они запомнят на всю жизнь.
Ученый рассказал в беседе с РИА Новости Крым о всех тягостях и радостях в путешествии на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.
"Подъем, конечно, тяжелый, потому что ты идешь по леднику ночью. Нужно очень долго не спать, бороться с гипоксией, отсутствием кислорода, очень-очень холодно – там температура минус 20. Много факторов, которые осложняют движение", – рассказал Назаров.
Дима хоть и был готов к такому восхождению, но не упустил шанс поспать на вершине самой высокой горы в России. Для ребенка, по словам Назарова, это был не первый, но самый значительный подъем. В горы с отцом Дима отправлялся с рождения.

"Не было задачи дойти до вершины, хотелось проверить, как организм ребенка реагирует на высоту, и дать прочувствовать ее, чтобы он научился бороться, когда попадет в действительно серьезные, сложные условия. Эта подготовка, конечно, дала свой результат, и на вершину удалось подняться без плохого самочувствия", – добавил ученый.

Первое серьезное восхождение мальчик совершил, когда ему было 4 года, тогда родители поднялись с ним на 3,6 тысячи метров. Со временем мальчик покорял новые вершины и к семи годам получил возможность попасть в Книгу рекордов России, Сергей Назаров уже подал туда свою заявку.
© ФОТО: соцсети Сергея НазароваКрымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
© ФОТО: соцсети Сергея Назарова
Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
Путешественник отмечает, что не пытается навязать ребенку свое увлечение, а скорее хочет показать, насколько интересным может быть мир вокруг него.

"Моей задачей было открыть перед ним прекрасный мир высоких гор и показать, на что он способен. Он ходит с удовольствием, просто у него же есть и свои детские интересы, прежде всего игрушки, раскраски. Это – первоочередное для него, а все остальное, так, приятное дополнение. Это нормально в его возрасте", - сказал Назаров.

В планах у ученого разведать обстановку на горах Казбек и Килиманджаро, но сына к новым вылазкам пока не думает привлекать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЭльбрусКрымАльпинизмОбществоНовости КрымаТуризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
20:33Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
20:22В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX
20:10Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму
19:51ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
19:31В Минобороны назвали процент возвращающихся в строй раненых на СВО
19:16В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
19:02Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года
18:53На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
18:44Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
18:39Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
18:31Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
18:21Пьянов: ЦБ рассмотрит снижение ставки на 100 или 200 базисных пунктов
18:02В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
17:41В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
17:24Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
17:09В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
16:51Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму
16:31Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
16:28В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом
Лента новостейМолния