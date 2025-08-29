https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-uchenyy-pokoril-elbrus-vmeste-s-semiletnim-synom-1149078960.html

Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Валерия Низовая. 13 часов тяжелого восхождения и несколько часов триумфа на восточной вершине Эльбруса. Такими были 16 и 17 августа для научного сотрудника крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова и его сына Димы, которые они запомнят на всю жизнь.Ученый рассказал в беседе с РИА Новости Крым о всех тягостях и радостях в путешествии на высоту более 5,5 тысяч метров над уровнем моря.Дима хоть и был готов к такому восхождению, но не упустил шанс поспать на вершине самой высокой горы в России. Для ребенка, по словам Назарова, это был не первый, но самый значительный подъем. В горы с отцом Дима отправлялся с рождения.Первое серьезное восхождение мальчик совершил, когда ему было 4 года, тогда родители поднялись с ним на 3,6 тысячи метров. Со временем мальчик покорял новые вершины и к семи годам получил возможность попасть в Книгу рекордов России, Сергей Назаров уже подал туда свою заявку.Путешественник отмечает, что не пытается навязать ребенку свое увлечение, а скорее хочет показать, насколько интересным может быть мир вокруг него.В планах у ученого разведать обстановку на горах Казбек и Килиманджаро, но сына к новым вылазкам пока не думает привлекать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

