Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село

Огнеборцы МЧС России тушат пожар в районе сел Скалистое и Нововасильевка Бахчисарайского района, сообщает ГУ МЧС России по РК.

2025-08-29T18:44

2025-08-29T18:44

2025-08-29T18:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России тушат пожар в районе сел Скалистое и Нововасильевка Бахчисарайского района, сообщает ГУ МЧС России по РК.Пожар вблизи села Нововасильевка Бахчисарайского района локализован на площади 8 га, дополнили в ведомстве.Для ликвидации привлечены силы и средства РСЧС: 58 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники, уточнили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

