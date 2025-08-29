Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
Пожары в селах Скалистое и Нововасильевка в Крыму - что известно
18:44 29.08.2025 (обновлено: 18:46 29.08.2025)
© МЧС Республики КрымПожарный
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Огнеборцы МЧС России тушат пожар в районе сел Скалистое и Нововасильевка Бахчисарайского района, сообщает ГУ МЧС России по РК.
"Предварительная площадь возгорания в Скалистом - 1 га. На месте возгорания работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, части горной поисково-спасательной Специализированного отряда, ГАУ РК "Бахчисарайского лесного хозяйства". Также привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. Сил и средств достаточно. Огнеборцы стали на защиту населенного пункта", - говорится в сообщении.
По даннвм главка МЧС, всего к тушению пожара привлечено 38 человек и 11 единиц техники.
По даннвм главка МЧС, всего к тушению пожара привлечено 38 человек и 11 единиц техники.
Пожар вблизи села Нововасильевка Бахчисарайского района локализован на площади 8 га, дополнили в ведомстве.
"В 17:00 поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Бахчисарайский район, вблизи с. Нововасильевка. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России ситуация на месте пожара стабилизирована. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
Для ликвидации привлечены силы и средства РСЧС: 58 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники, уточнили в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.