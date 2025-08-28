https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149054420.html
В Севастополе закрыли рейд
2025-08-28T18:04
2025-08-28T18:04
2025-08-28T18:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
18:04 28.08.2025 (обновлено: 18:05 28.08.2025)