Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым (важнейшим по своей значимости) праздникам. В этот день верующие вспоминают переход Девы Марии от земной жизни к вечной.По Преданию, о дне кончины Богородице возвестил архангел Гавриил. Как много лет назад он принес весть о рождении Спасителя, так и теперь явился перед Девой Марией, чтобы сообщить, что через три дня Господь заберет Ее в Небесные обители.Богородица начала готовиться к этому дню. Проститься с Ней пришли любившие Ее люди, в том числе апостолы. Близкие горевали, а Она утешала их словами, обещая и дальше быть Заступницей каждого. Предание гласит, что Христос спустился на землю, чтобы принять душу Пречистой Девы: это отражено в иконографии праздника. И Она тихо почила, словно уснула.Погребение Божией Матери сопровождалось чудесами. Когда спустя несколько дней в Иерусалим прибыл один из апостолов (предположительно - Фома), опоздавший на прощание с Девой Марией, пещеру, где Ее погребли, открыли, но тела там не оказалось. Христиане верят, что Господь забрал Свою Матерь. Недаром в народе Успение называют летней Пасхой.Многих удивляет, почему Успение является праздником. Для самой Богородицы это была долгожданная встреча с Сыном. Но для верующих важен и другой момент: так как считается, что сам Господь принял душу Богородицы, а после вознес на небо Ее во плоти, - Она первой из людей прошла путь, уготованный христианам в будущем. И смерть для верующего - явление временное, сон - или успение, после которого его ожидает вечная жизнь с Богом.Праздничная служба в храмах начинается накануне вечером, утром 28 августа служат божественную Литургию. Особенностью праздника является чин погребения Пресвятой Богородицы, во время которого, как и в Страстную пятницу, вокруг храма совершается крестный ход с плащаницей Богородицы. Когда-то эта служба была популярна в России, а в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры даже был установлен отдельный праздник взятия на небо Богоматери (30 августа). После чин почти забыли, и сейчас во многих храмах он возобновлен и совершается вечером в праздник или ближайшие к нему дни.В церковном календаре великие праздники отмечаются несколько дней (дни предпразднества и попразднества), во время которых на службах звучат молитвы и песнопения, повествующие о событии. Так, Успение празднуется до 5 сентября.Успение Пречистой Девы Марии - последний из великих праздников церковного года. А первый - 21 сентября - будет также посвящен Богородице. Так, промыслительно в начале церковного года верующие чтут Рождество Пресвятой Богородицы, а в конце - Ее Успение.

