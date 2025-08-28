Рейтинг@Mail.ru
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города.На ней будет представлена местная сувенирная продукция. Также гостей ждут бесплатные угощения, ценные призы и подарки, а также развлекательные активности для всей семьи – от детской анимации и квестов до спортивных игр.Мероприятия начнутся с торжественного открытия 30 августа в 11:00. В этот же день пройдет награждение лучших предпринимателей города, конкурсы для детей и взрослых, а вечером — концерт симферопольских исполнителей и кавер-групп.31 августа жителей и гостей крымской столицы ждут спортивные состязания, шоу-программа и большой вечерний концерт. Вход на мероприятие свободный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, симферополь, парк юрия гагарина в симферополе, ярмарка, администрация симферополя
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка

В Симферополе 30 и 31 августа пройдет выставка-ярмарка для горожан и предпринимателей

09:09 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города.
На ней будет представлена местная сувенирная продукция. Также гостей ждут бесплатные угощения, ценные призы и подарки, а также развлекательные активности для всей семьи – от детской анимации и квестов до спортивных игр.
"Специально для гостей мероприятия пройдет зарядка от главы администрации, спортивные игры, шоу-программа и концерт", – рассказали в пресс-службе.
Мероприятия начнутся с торжественного открытия 30 августа в 11:00. В этот же день пройдет награждение лучших предпринимателей города, конкурсы для детей и взрослых, а вечером — концерт симферопольских исполнителей и кавер-групп.
31 августа жителей и гостей крымской столицы ждут спортивные состязания, шоу-программа и большой вечерний концерт. Вход на мероприятие свободный.
КрымНовости КрымаСимферопольПарк Юрия Гагарина в СимферополеЯрмаркаАдминистрация Симферополя
 
