Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка

30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города.

2025-08-28T09:09

2025-08-28T09:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города.На ней будет представлена местная сувенирная продукция. Также гостей ждут бесплатные угощения, ценные призы и подарки, а также развлекательные активности для всей семьи – от детской анимации и квестов до спортивных игр.Мероприятия начнутся с торжественного открытия 30 августа в 11:00. В этот же день пройдет награждение лучших предпринимателей города, конкурсы для детей и взрослых, а вечером — концерт симферопольских исполнителей и кавер-групп.31 августа жителей и гостей крымской столицы ждут спортивные состязания, шоу-программа и большой вечерний концерт. Вход на мероприятие свободный.

