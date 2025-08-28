https://crimea.ria.ru/20250828/degustatsii-i-kontserty-v-simferopole-proydet-vystavka-yarmarka-1149029423.html
Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. 30 и 31 августа в симферопольском парке имени Гагарина состоится выставка-ярмарка для предпринимателей и жителей города, сообщает администрация города.
На ней будет представлена местная сувенирная продукция. Также гостей ждут бесплатные угощения, ценные призы и подарки, а также развлекательные активности для всей семьи – от детской анимации и квестов до спортивных игр.
"Специально для гостей мероприятия пройдет зарядка от главы администрации, спортивные игры, шоу-программа и концерт", – рассказали в пресс-службе.
Мероприятия начнутся с торжественного открытия 30 августа в 11:00. В этот же день пройдет награждение лучших предпринимателей города, конкурсы для детей и взрослых, а вечером — концерт симферопольских исполнителей и кавер-групп.
31 августа жителей и гостей крымской столицы ждут спортивные состязания, шоу-программа и большой вечерний концерт. Вход на мероприятие свободный.
