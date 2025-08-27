https://crimea.ria.ru/20250827/zelenskiy-naznachil-eks-vitse-premera-stefanishinu-poslom-v-ssha-1149034587.html
Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США
Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США. РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США.В июле депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Как заявлял тогда Железняк, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина.Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США
Зеленский подписал указ о назначении экс-вице-премьера Стефанишиной послом в США
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США.
"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены, сегодня я подписал указ о назначении посла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В июле депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Как заявлял тогда Железняк, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина.
Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
