Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
2025-08-25T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вступило в законную силу решение суда о сносе самовольных построек на территории севастопольского заказника "Байдарский", сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее природоохранная прокуратура Севастополя установила, что в границах рекреационной зоны заказника коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения, в том числе беседки для пикников, сборные деревянные домики для круглосуточного отдыха и деревянный помост.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Балаклавский районный суд Севастополя иск с требованием демонтировать незаконные постройки.
"Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Севастопольский городской суд не согласился с его доводами. Апелляционная жалоба организации отклонена, решение суда по иску прокурора оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
