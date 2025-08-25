Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250825/sud-obyazal-snesti-samostroi-v-zakaznike-baydarskiy-v-sevastopole-1148961192.html
Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе
Вступило в законную силу решение суда о сносе самовольных построек на территории севастопольского заказника "Байдарский", сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T08:29
2025-08-25T08:29
севастополь
оопт
закон и право
строительство
прокуратура города севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148961290_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_58dccb23776632ef607a345f9c6285e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вступило в законную силу решение суда о сносе самовольных построек на территории севастопольского заказника "Байдарский", сообщила пресс-служба прокуратуры региона.Ранее природоохранная прокуратура Севастополя установила, что в границах рекреационной зоны заказника коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения, в том числе беседки для пикников, сборные деревянные домики для круглосуточного отдыха и деревянный помост.По результатам проверки надзорное ведомство направило в Балаклавский районный суд Севастополя иск с требованием демонтировать незаконные постройки.
севастополь
севастополь, оопт, закон и право, строительство, прокуратура города севастополя, новости севастополя
Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе

Решение о сносе самовольных построек в заказнике Байдарский в Севастополе вступило в силу

08:29 25.08.2025
 
© Прокуратура СевастополяВ севастопольском заказнике "Байдарский" коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения
В севастопольском заказнике Байдарский коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вступило в законную силу решение суда о сносе самовольных построек на территории севастопольского заказника "Байдарский", сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее природоохранная прокуратура Севастополя установила, что в границах рекреационной зоны заказника коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения, в том числе беседки для пикников, сборные деревянные домики для круглосуточного отдыха и деревянный помост.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Балаклавский районный суд Севастополя иск с требованием демонтировать незаконные постройки.
"Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Севастопольский городской суд не согласился с его доводами. Апелляционная жалоба организации отклонена, решение суда по иску прокурора оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
СевастопольООПТЗакон и правоСтроительствоПрокуратура города СевастополяНовости Севастополя
 
