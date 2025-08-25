https://crimea.ria.ru/20250825/sud-obyazal-snesti-samostroi-v-zakaznike-baydarskiy-v-sevastopole-1148961192.html

Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе

Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Суд обязал снести самострои в заказнике "Байдарский" в Севастополе

25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Вступило в законную силу решение суда о сносе самовольных построек на территории севастопольского заказника "Байдарский", сообщила пресс-служба прокуратуры региона.Ранее природоохранная прокуратура Севастополя установила, что в границах рекреационной зоны заказника коммерческая фирма незаконно возвела 23 строения, в том числе беседки для пикников, сборные деревянные домики для круглосуточного отдыха и деревянный помост.По результатам проверки надзорное ведомство направило в Балаклавский районный суд Севастополя иск с требованием демонтировать незаконные постройки.Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

