Блогер Арсен Макарян арестован
Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.Также в СК добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.
"Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - отметили в ведомстве.
Также в СК добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
