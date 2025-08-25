https://crimea.ria.ru/20250825/bloger-arsen-makaryan-arestovan-1148978613.html

Блогер Арсен Макарян арестован

Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.Также в СК добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

