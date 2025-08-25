Рейтинг@Mail.ru
Блогер Арсен Макарян арестован - РИА Новости Крым, 25.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250825/bloger-arsen-makaryan-arestovan-1148978613.html
Блогер Арсен Макарян арестован
Блогер Арсен Макарян арестован - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Блогер Арсен Макарян арестован
Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T21:20
2025-08-25T21:20
москва
новости
суд
происшествия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.Также в СК добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
москва, новости, суд, происшествия, общество
Блогер Арсен Макарян арестован

Суд арестовал блогера Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества

21:20 25.08.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает столичная прокуратура.
"Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что на судебном заседании он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - отметили в ведомстве.
Также в СК добавили, что продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела Маркарян будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.
Как ранее сообщил столичный главк СК РФ, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием интернета). Содержащий оскорбительную информацию ролик он разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
В субботу в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. В Telegram-канале МВД РФ уточнялось, что фигурант прятался в багажнике машины, остановленной на Можайском шоссе инспекторами ДПС.
