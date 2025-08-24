https://crimea.ria.ru/20250824/umer-rezhisser-filmov-vechnyy-zov-i-teni-ischezayut-v-polden-uskov-1148957717.html

Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет, сообщает Союз кинематографистов России. РИА Новости Крым, 24.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет, сообщает Союз кинематографистов России.Валерий Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа.С 1961 года – режиссер-постановщик Свердловской киностудии, с 1964 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм".Валерий Усков совместно с Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

