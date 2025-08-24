https://crimea.ria.ru/20250824/umer-rezhisser-filmov-vechnyy-zov-i-teni-ischezayut-v-polden-uskov-1148957717.html
Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет, сообщает Союз кинематографистов России. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T18:31
2025-08-24T18:31
2025-08-24T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет, сообщает Союз кинематографистов России.Валерий Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа.С 1961 года – режиссер-постановщик Свердловской киностудии, с 1964 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм".Валерий Усков совместно с Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.
Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"
Умер режиссер фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" Валерий Усков
18:31 24.08.2025 (обновлено: 18:37 24.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков умер в возрасте 92 лет, сообщает Союз кинематографистов России.
"На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова (1933-2025)", – сказано в сообщении Союза.
Валерий Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, в 1961 году режиссерский факультет ВГИКа.
С 1961 года – режиссер-постановщик Свердловской киностудии, с 1964 года – режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм".
Валерий Усков совместно с Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы "Вечный зов", "Тени исчезают в полдень", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.