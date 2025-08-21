Рейтинг@Mail.ru
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250821/esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-osvobozhden--1148880820.html
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147228402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be72be8f166af0de8b08768c60ad97e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. А бойцы группировки "Восток" в результате наступательных действий освободили Новогеоргиевку Днепропетровской области.
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
Новости
россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден

Вооруженные силы России освободили Александро-Шультино в ДНР

12:26 21.08.2025 (обновлено: 12:30 21.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. А бойцы группировки "Восток" в результате наступательных действий освободили Новогеоргиевку Днепропетровской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
Лента новостейМолния