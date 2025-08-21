https://crimea.ria.ru/20250821/esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-osvobozhden--1148880820.html
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T12:26
2025-08-21T12:26
2025-08-21T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. А бойцы группировки "Восток" в результате наступательных действий освободили Новогеоргиевку Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
Вооруженные силы России освободили Александро-Шультино в ДНР
12:26 21.08.2025