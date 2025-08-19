https://crimea.ria.ru/20250819/veterana-svo-naznachili-io-zamgubernatora-sevastopolya-1148836749.html

Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ветерана СВО назначили исполняющим обязанности замгубернатора. Об этом сообщается в ТГ-канале правительства города.Там также сообщили, что в обязанности Ковалева войдут наведение порядка в сфере ЖКХ, решение проблем чистоты города, внутриквартальных дорог, благоустройства и вывоза мусора. "Богатый управленческий опыт и служба в зоне СВО подготовили его к работе в условиях повышенной ответственности", - уверены в правительстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал с своем ТГ-канале, что Максим Ковалев длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, полковник полиции, ветеран боевых действий, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи. "В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь. Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб. Понятно, что задач перед Максимом Владимировичем стоит очень много. Но управленческий опыт у него очень богатый, а участие в СВО, как он сам говорил мне, научило его работать в условиях повышенной ответственности. Уверен, он справится с поставленными задачами", - заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

