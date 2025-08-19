https://crimea.ria.ru/20250819/veterana-svo-naznachili-io-zamgubernatora-sevastopolya-1148836749.html
Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
В Севастополе ветерана СВО назначили исполняющим обязанности замгубернатора. Об этом сообщается в ТГ-канале правительства города. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T14:11
2025-08-19T14:11
2025-08-19T14:23
севастополь
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
правительство севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148836327_0:148:960:688_1920x0_80_0_0_0c8c43557fe15c5e3572582698edc180.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ветерана СВО назначили исполняющим обязанности замгубернатора. Об этом сообщается в ТГ-канале правительства города.Там также сообщили, что в обязанности Ковалева войдут наведение порядка в сфере ЖКХ, решение проблем чистоты города, внутриквартальных дорог, благоустройства и вывоза мусора. "Богатый управленческий опыт и служба в зоне СВО подготовили его к работе в условиях повышенной ответственности", - уверены в правительстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал с своем ТГ-канале, что Максим Ковалев длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, полковник полиции, ветеран боевых действий, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи. "В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь. Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб. Понятно, что задач перед Максимом Владимировичем стоит очень много. Но управленческий опыт у него очень богатый, а участие в СВО, как он сам говорил мне, научило его работать в условиях повышенной ответственности. Уверен, он справится с поставленными задачами", - заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250730/krymskie-veterany-svo-srazhalis-za-kubok-zaschitnikov-otechestva-1148359336.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148836327_0:11:960:731_1920x0_80_0_0_d464a74ef352a037a4c21c4d4cb866cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, правительство севастополя, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма
Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
В Севастополе ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора
14:11 19.08.2025 (обновлено: 14:23 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ветерана СВО назначили исполняющим обязанности замгубернатора. Об этом сообщается в ТГ-канале правительства города.
"Михаил Развожаев назначил и.о. заместителя губернатора Севастополя по ЖКХ и экологии Максима Ковалева — севастопольца, ветерана боевых действий и участника СВО", - говорится в сообщении.
Там также сообщили, что в обязанности Ковалева войдут наведение порядка в сфере ЖКХ, решение проблем чистоты города, внутриквартальных дорог, благоустройства и вывоза мусора.
"Богатый управленческий опыт и служба в зоне СВО подготовили его к работе в условиях повышенной ответственности", - уверены в правительстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал с своем ТГ-канале, что Максим Ковалев длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, полковник полиции, ветеран боевых действий, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи.
"В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь. Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб. Понятно, что задач перед Максимом Владимировичем стоит очень много. Но управленческий опыт у него очень богатый, а участие в СВО, как он сам говорил мне, научило его работать в условиях повышенной ответственности. Уверен, он справится с поставленными задачами", - заключил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.