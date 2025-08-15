https://crimea.ria.ru/20250815/krymskiy-most-utrom-v-pyatnitsu---so-storony-kerchi-bolshaya-probka-1148729010.html

Крымский мост утром в пятницу - со стороны Керчи большая пробка

На Крымском мосту со стороны Керчи огромная очередь, время ожидания проезда составляет около четырех часов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи огромная очередь, время ожидания проезда составляет около четырех часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Пробка на выезд из Крыма начала собираться еще в четверг утром. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Палатки находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь можно взять воды, зарядить телефон, воспользоваться комнатой матери и ребенка и при необходимости получить медпомощь.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

