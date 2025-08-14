https://crimea.ria.ru/20250814/medovyy-spas-smysl-i-istoriya-prazdnika-1139575662.html
Медовый Спас: смысл и история праздника
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.Происхождение в данном контексте означает крестный ход. Праздник установили в IX веке в Константинополе, где ежегодно часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Сейчас во время вечернего богослужения накануне праздника в центр храма выносят Крест для поклонения.На 14 августа приходятся еще два церковных праздника. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память святых мучеников Маккавейских.Первый установлен в воспоминание чудесных знамений от Честного Креста и икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами.А второй чтит святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые не отказались от веры и приняли мученическую кончину.И сегодня в праздник в храмах освящают мед. Это сохранившаяся благочестивая традиция, которая, однако, не должна затмевать собой смысл церковных дат - прославление Бога, Богородицы и память святых мучеников.С этого дня у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели до Успения Пресвятой Богородицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Происхождение в данном контексте означает крестный ход. Праздник установили в IX веке в Константинополе, где ежегодно часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней.
В греческом часослове 1897 года говорится об этом дне так: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста".
Сейчас во время вечернего богослужения накануне праздника в центр храма выносят Крест для поклонения.
На 14 августа приходятся еще два церковных праздника. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память святых мучеников Маккавейских.
Первый установлен в воспоминание чудесных знамений от Честного Креста и икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами.
А второй чтит святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые не отказались от веры и приняли мученическую кончину.
На Руси к церковным праздникам присоединились и народные традиции. Так, к началу августа пасечники начинали собирать мед и посвящали Богу первый урожай. И этот день стали называть Медовый Спас.
И сегодня в праздник в храмах освящают мед. Это сохранившаяся благочестивая традиция, которая, однако, не должна затмевать собой смысл церковных дат - прославление Бога, Богородицы и память святых мучеников.
С этого дня у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели до Успения Пресвятой Богородицы.
