https://crimea.ria.ru/20250814/medovyy-spas-smysl-i-istoriya-prazdnika-1139575662.html

Медовый Спас: смысл и история праздника

Медовый Спас: смысл и история праздника - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Медовый Спас: смысл и история праздника

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T08:33

2025-08-14T08:33

2025-08-14T07:24

православие

религия

христианство

праздники и памятные даты

общество

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135097706_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_11927d0c55edf453c1507cb5c0b608da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.Происхождение в данном контексте означает крестный ход. Праздник установили в IX веке в Константинополе, где ежегодно часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Сейчас во время вечернего богослужения накануне праздника в центр храма выносят Крест для поклонения.На 14 августа приходятся еще два церковных праздника. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память святых мучеников Маккавейских.Первый установлен в воспоминание чудесных знамений от Честного Креста и икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами.А второй чтит святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые не отказались от веры и приняли мученическую кончину.И сегодня в праздник в храмах освящают мед. Это сохранившаяся благочестивая традиция, которая, однако, не должна затмевать собой смысл церковных дат - прославление Бога, Богородицы и память святых мучеников.С этого дня у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели до Успения Пресвятой Богородицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православие, религия, христианство, праздники и памятные даты, общество, история