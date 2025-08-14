Рейтинг@Mail.ru
Медовый Спас: смысл и история праздника - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/medovyy-spas-smysl-i-istoriya-prazdnika-1139575662.html
Медовый Спас: смысл и история праздника
Медовый Спас: смысл и история праздника - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Медовый Спас: смысл и история праздника
14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T08:33
2025-08-14T07:24
православие
религия
христианство
праздники и памятные даты
общество
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135097706_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_11927d0c55edf453c1507cb5c0b608da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.Происхождение в данном контексте означает крестный ход. Праздник установили в IX веке в Константинополе, где ежегодно часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Сейчас во время вечернего богослужения накануне праздника в центр храма выносят Крест для поклонения.На 14 августа приходятся еще два церковных праздника. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память святых мучеников Маккавейских.Первый установлен в воспоминание чудесных знамений от Честного Креста и икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами.А второй чтит святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые не отказались от веры и приняли мученическую кончину.И сегодня в праздник в храмах освящают мед. Это сохранившаяся благочестивая традиция, которая, однако, не должна затмевать собой смысл церковных дат - прославление Бога, Богородицы и память святых мучеников.С этого дня у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели до Успения Пресвятой Богородицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135097706_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8c76e512bc0eb2be65331c83166b8ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
православие, религия, христианство, праздники и памятные даты, общество, история
Медовый Спас: смысл и история праздника

История празднования Медово Спаса у православных христиан

08:33 14.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь
Свято-Троице-Параскевиевский Топловский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Происхождение в данном контексте означает крестный ход. Праздник установили в IX веке в Константинополе, где ежегодно часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней.
В греческом часослове 1897 года говорится об этом дне так: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста".
Сейчас во время вечернего богослужения накануне праздника в центр храма выносят Крест для поклонения.
На 14 августа приходятся еще два церковных праздника. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память святых мучеников Маккавейских.
Первый установлен в воспоминание чудесных знамений от Честного Креста и икон Спасителя и Пресвятой Богородицы во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами.
А второй чтит святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые не отказались от веры и приняли мученическую кончину.
На Руси к церковным праздникам присоединились и народные традиции. Так, к началу августа пасечники начинали собирать мед и посвящали Богу первый урожай. И этот день стали называть Медовый Спас.
И сегодня в праздник в храмах освящают мед. Это сохранившаяся благочестивая традиция, которая, однако, не должна затмевать собой смысл церковных дат - прославление Бога, Богородицы и память святых мучеников.
С этого дня у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели до Успения Пресвятой Богородицы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПравославиеРелигияХристианствоПраздники и памятные датыОбществоИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
09:12Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
09:09Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты
08:53Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя
08:43Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
08:33Медовый Спас: смысл и история праздника
07:57Россия сорвала украинскую ракетную программу
07:3121 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
07:24В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
07:06ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
06:43Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
06:17Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
06:01Утечка и пожар произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за атаки дрона
00:03Пожар под Симферополем потушили
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
22:56Блокировка звонков в Telegram и угрозы Крымскому мосту – главное
22:19ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
21:53Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
21:26США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
Лента новостейМолния