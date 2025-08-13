https://crimea.ria.ru/20250813/krymskiy-most-seychas-obstanovka-s-ocheredyami--1148694710.html
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 1296 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T14:03
2025-08-13T14:03
2025-08-13T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 1296 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
