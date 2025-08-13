Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 1296 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T14:03
2025-08-13T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 1296 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов

Крымский мост сейчас работает штатно - в очереди со стороны Керчи стоят 1296 машин

14:03 13.08.2025 (обновлено: 15:03 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 1296 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1296 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
