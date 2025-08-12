https://crimea.ria.ru/20250812/kakoy-segodnya-prazdnik-12-avgusta-1130412427.html

Какой сегодня праздник: 12 августа

Какой сегодня праздник: 12 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Какой сегодня праздник: 12 августа

В этот вторник во всем мире отмечают Международный день молодежи, в России – День Военно-воздушных сил. Этот день подарил миру мореплавателя Витуса Беринга,... РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В этот вторник во всем мире отмечают Международный день молодежи, в России – День Военно-воздушных сил. Этот день подарил миру мореплавателя Витуса Беринга, австрийского физика Эрвина Шредингера. А еще в этот день была запатентована швейная машинка Зингера, состоялось открытие Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.Что празднуют в миреС 1999 года 12 августа под эгидой ООН отмечается Международный день молодежи. Как официально заявляют в самой организации-основательнице, памятная дата призвана напомнить о роли молодых людей в развитии мира.В России в этот день профессиональный праздник отмечают Военно-воздушные силы. Памятная дата была установлена президентским указом в 2006 году. 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа принято считать началом создания военной авиации России.Еще в этот день можно отметить День встреченного рассвета и Всемирный день слона. Именины у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Иоанна, Павла, Максима, Ангелины.Знаменательные событияВ 1851 году Айзек Зингер со своим компаньоном Уильямом Кларком основали компанию I.M.Singer & Co, которая позже и стала знаменитой фабрикой "Зингер". В этот же день, по некоторым данным, Зингер получил первый патент на швейную машинку, добавив к ранее существовавшим конструкциям горизонтальный челнок, столик-доску для ткани, держатель для иглы и ножную педаль.В 1865 году известный английский хирург Джозеф Листер впервые обработал перед операцией инструменты и руки фенолом. А еще через два года, убедившись в работе своего метода, предложил его официально. Благодаря этому смертность во время хирургических операций в Англии сократилась втрое, а Листера признали основателем современной хирургической антисептики.В 1928 году в Москве состоялось торжественное открытие Центрального парка культуры и отдыха. В первый день парк посетили больше 100 тысяч человек. Еще через четыре года зеленой зоне присвоили имя Максима Горького. Сегодня общая площадь парка составляет больше 219 гектаров.Кто родилсяВ 1681 году родился российский мореплаватель датского происхождения, капитан-командор Витус Беринг. Он руководил первыми экспедициями по исследованию Камчатки, достиг берегов Северной Америки и открыл ряд Алеутских островов. В его честь названы остров, пролив, море на севере Тихого океана.В 1822 году на свет появился немецкий астроном Генрих Луи д'Арре. Благодаря ему 23 сентября 1846 года была обнаружена планета Нептун. Также он открыл три кометы и один астероид, изучал туманности. В его честь названы кратеры на Луне и спутнике Марса Фобосе.В 1887 году родился австрийский физик Эрвин Шредингер, один из первопроходцев квантовой механики. В 1933 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике за "открытие новых продуктивных форм атомной теории". Кроме открытий в физике прославился своей книгой "Что такое жизнь?" и открытым им парадоксом "кота Шредингера".Также в этот день родились русская писательница, путешественница, основатель Теософского общества Елена Блаватская, бывший президент Франции Франсуа Олланд, английская супермодель Кара Делевинь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

