2025-08-11T17:28
2025-08-11T17:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Август в самом разгаре и жители Симферополя уже активно начали собирать детей в школу. В крымской столице на набережной реки Салгир с начала месяца работает школьная ярмарка. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали, с какими ценниками там можно столкнуться. Продавцы уверяют, что по сравнению с прошлым годом, цены стали ниже, а большинство товаров можно купить со скидкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео

17:28 11.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Август в самом разгаре и жители Симферополя уже активно начали собирать детей в школу. В крымской столице на набережной реки Салгир с начала месяца работает школьная ярмарка. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали, с какими ценниками там можно столкнуться.
Так, новая форма для девочки, по данным продавцов, обойдется минимум в пять тысяч рублей, а для мальчика – немного дешевле. Средний чек на канцтовары составляет около трех тысяч рублей, хотя все зависит от набора конкретных товаров.
Продавцы уверяют, что по сравнению с прошлым годом, цены стали ниже, а большинство товаров можно купить со скидкой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольШколаШкольный базарШкольная формаВидеоОбществоЦены в Крыму
 
