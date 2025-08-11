https://crimea.ria.ru/20250811/skolko-stoit-sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu--obzor-tsen-na-video-1148654617.html
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео
Август в самом разгаре и жители Симферополя уже активно начали собирать детей в школу. В крымской столице на набережной реки Салгир с начала месяца работает... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T17:28
2025-08-11T17:28
2025-08-11T17:28
крым
симферополь
школа
школьный базар
школьная форма
видео
общество
цены в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148654502_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_45f96eff358994783591816ec73bdabe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Август в самом разгаре и жители Симферополя уже активно начали собирать детей в школу. В крымской столице на набережной реки Салгир с начала месяца работает школьная ярмарка. Корреспонденты РИА Новости Крым узнали, с какими ценниками там можно столкнуться. Продавцы уверяют, что по сравнению с прошлым годом, цены стали ниже, а большинство товаров можно купить со скидкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148654502_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_6f56ef962b1ee93f7e92204720b181dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, школа, школьный базар, школьная форма, видео, общество, цены в крыму, видео
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео
Сколько стоит школьная форма и канцтовары на ярмарке в Симферополе - видеообзор