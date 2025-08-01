https://crimea.ria.ru/20250801/v-simferopole-otkrylas-shkolnaya-yarmarka-1148403365.html

В Симферополе открылась школьная ярмарка

В Симферополе открылась школьная ярмарка - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Симферополе открылась школьная ярмарка

В Симферополе на набережной реки Салгир начала работать школьная ярмарка, где можно приобрести все необходимое для учеников – от ручек до формы – перед началом... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T11:19

2025-08-01T11:19

2025-08-01T11:19

крым

симферополь

общество

школьная форма

ярмарка

новости крыма

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе на набережной реки Салгир начала работать школьная ярмарка, где можно приобрести все необходимое для учеников – от ручек до формы – перед началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В администрации уточнили, что работать ярмарка будет до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.Ранее советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев сообщил, что в августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахВ Севастополе создают два образовательных кластера

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симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, школьная форма, ярмарка, новости крыма, школа