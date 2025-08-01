https://crimea.ria.ru/20250801/v-simferopole-otkrylas-shkolnaya-yarmarka-1148403365.html
В Симферополе открылась школьная ярмарка
В Симферополе открылась школьная ярмарка - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Симферополе открылась школьная ярмарка
В Симферополе на набережной реки Салгир начала работать школьная ярмарка, где можно приобрести все необходимое для учеников – от ручек до формы – перед началом... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T11:19
2025-08-01T11:19
2025-08-01T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе на набережной реки Салгир начала работать школьная ярмарка, где можно приобрести все необходимое для учеников – от ручек до формы – перед началом нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В администрации уточнили, что работать ярмарка будет до 4 сентября на набережной реки Салгир в районе Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского.Ранее советник председателя ОП РК по образованию Евгений Костылев сообщил, что в августе в каждой школе Крыма будет готовиться единой расписание, которое, как и унифицированные программа обучения по всем предметам, призвано облегчить жизнь и педагогам, и детям, а образовательный процесс сделать более эффективным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахВ Севастополе создают два образовательных кластера
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крым, симферополь, общество, школьная форма, ярмарка, новости крыма, школа
В Симферополе открылась школьная ярмарка
В Симферополе на набережной Салгира открылась школьная ярмарка