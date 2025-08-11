https://crimea.ria.ru/20250811/kakoy-segodnya-prazdnik-11-avgusta-1130411678.html

Какой сегодня праздник: 11 августа

Какой сегодня праздник: 11 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Какой сегодня праздник: 11 августа

В этот день в Японии отмечают молодой и красивый праздник – День гор. В этот же день была основана Троице-Сергиева Лавра и открыт аэропорт Шереметьево, впервые... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-11T00:00

2025-08-11T00:00

2025-08-10T12:19

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/54/1118225443_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_81face54054be27f769689e5f06f4682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В этот день в Японии отмечают молодой и красивый праздник – День гор. В этот же день была основана Троице-Сергиева Лавра и открыт аэропорт Шереметьево, впервые в истории прозвучал сигнал SOS и появился на экранах фильм "Семнадцать мгновений весны". А еще 11 августа родились "отец гимнастики" Фридрих Ян и советский экстрасенс Анатолий Кашпировский.Что празднуют в миреВ Японии с недавних времен 11 августа отмечают День гор. Это один из самых молодых праздников Страны восходящего солнца, его начали праздновать по инициативе туристических и природоохранных организаций. По задумке авторов праздника, этот день должен "ближе знакомить людей с горами".В русском православном мире 11 августа отмечают день рождения святителя Николая Чудотворца. Несмотря на то, что святой родился в 258 году, а празднование его рождения было традицией уже в XIII веке, в современной России праздник возобновили относительно недавно, в 2004 году.Еще сегодня можно отметить День полета на воздушном шарике, День сына и дочери, День малинового пирога. Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия, Николая.Знаменательные событияВ 1337 году преподобный Сергий Радонежский поселился на холме Маковец, в 70 километрах к северо-востоку от Москвы. Позже к нему пришли другие отшельники и поселение превратилось в монастырь. Сегодня на этом месте стоит Троице-Сергиева Лавра.В 1909 году американский пароход "Арапаоэ" лег в дрейф по пути из Нью-Йорка в Джексонвилль и впервые в мировой истории подал со своего борта сигнал SOS (три точки, три тире, три точки). Сигнал был принят на острове Хаттерас в Северной Каролине и передан судоходной компании.В 1959 году в Москве по указанию Никиты Хрущева на базе Центрального аэродрома Военно-воздушных сил Советской армии был открыт международный аэропорт Шереметьево. В этот день предприятие обслужило первый гражданский лайнер "Ту-104", который прибыл из Ленинграда.В 1973 году Центральное телевидение начало показывать художественный телефильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", снятый по одноименной повести Юлиана Семенова.Кто родилсяВ 1778 году родился немецкий педагог и политик Фридрих Людвиг Ян. На протяжении своей жизни основал несколько спортивных сообществ, где преподавал гимнастику. Благодаря ему в этой спортивной дисциплине стали использоваться такие снаряды как брусья, бревно, конь и гимнастические кольца. Считается отцом современной гимнастики.В 1885 году родилась русская поэтесса и переводчица София Парнок.Публиковалась в журнале "Северные записки" под псевдонимом Андрей Полянин: ее переводы с французского и критические заметки под мужской личиной были высоко оценены современниками. Близкая подруга Марины Цветаевой. Последние годы перед революцией жила в Крыму, затем вернулась в Москву.В 1974 году родилась Одри Местре – известная французская фридайвер. Ей принадлежит несколько национальных и мировых рекордов по погружениям, последним из них стало погружение на глубину 130 метров за 1 минуту 57 секунд. Погибла при попытке установить абсолютный рекорд погружения на 171 метр из-за неисправного оборудования.Также в этот день родились советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, соучредитель компании Apple Стив Возняк, российский актер Оскар Кучера.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости