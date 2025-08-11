https://crimea.ria.ru/20250811/dvizhenie-transporta-na-vezde-v-simferopol-vozobnovili-1148656443.html
Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
На трассе Симферополь – Бахчисарай сняли ограничения на проезд транспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T19:01
2025-08-11T19:01
2025-08-11T19:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Бахчисарай сняли ограничения на проезд транспорта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по региону.Вечером в понедельник на въезде в Симферополь со стороны Бахчисарая образовалась большая пробка. Десятки фур и легковые автомобили стояли между населенными пунктами Чистенькое и Приятное Свидание.О причинах введения ограничительных мер не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
