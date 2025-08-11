https://crimea.ria.ru/20250811/na-vezde-v-simferopol-bolshaya-probka--video-1148656143.html

На въезде в Симферополь большая пробка – видео

На въезде в Симферополь со стороны Бахчисарая вечером в понедельник образовалась огромная пробка. Десятки фур и легковой транспорт стоят между селами Чистенькое РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь со стороны Бахчисарая вечером в понедельник образовалась огромная пробка. Десятки фур и легковой транспорт стоят между селами Чистенькое и Приятное Свидание, передает корреспондент РИА Новости Крым.

