На въезде в Симферополь большая пробка – видео
На въезде в Симферополь со стороны Бахчисарая вечером в понедельник образовалась огромная пробка. Десятки фур и легковой транспорт стоят между селами Чистенькое РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь со стороны Бахчисарая вечером в понедельник образовалась огромная пробка. Десятки фур и легковой транспорт стоят между селами Чистенькое и Приятное Свидание, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
