https://crimea.ria.ru/20250810/zemletryasenie-v-turtsii-magnitudoy-61---chto-izvestno-1148628658.html

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно

Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T20:23

2025-08-10T20:23

2025-08-10T21:16

землетрясение

турция

сейсмология

в мире

стамбул

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b64e4953be1f8d9099f4c793af73589a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба.Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.Приложения на смартфонах предупредили о землетрясение буквально за пару секунд до них, сообщил РИА Новости очевидец землетрясения.От Алушты до Севастополя Южный берег Крыма содрогнулся >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250810/zemletryasenie-v-turtsii-rukhnul-tselyy-kvartal---pod-zavalami-lyudi--1148628947.html

турция

стамбул

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, сейсмология, в мире, стамбул, новости