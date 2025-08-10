Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно
Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно
Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление
2025-08-10T20:23
2025-08-10T21:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба.Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.Приложения на смартфонах предупредили о землетрясение буквально за пару секунд до них, сообщил РИА Новости очевидец землетрясения.
2025
Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1 - толчки ощущались в Стамбкле

20:23 10.08.2025 (обновлено: 21:16 10.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров", - сообщили сейсмологи ведомства.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба.
Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Приложения на смартфонах предупредили о землетрясение буквально за пару секунд до них, сообщил РИА Новости очевидец землетрясения.
