https://crimea.ria.ru/20250810/zagorelis-naushniki-v-turtsii-samolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-1148626445.html
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T15:54
2025-08-10T15:54
2025-08-10T15:54
турция
авиация
происшествия
самолет
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_71ed4762384d78636d0947c8b4b24c11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya.Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_524:543:2530:2048_1920x0_80_0_0_d08ad00f3aecb0e3bd89455b7a8430ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, авиация, происшествия, самолет, новости, в мире
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Самолет в Турции совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников - СМИ