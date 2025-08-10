Рейтинг@Mail.ru
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya.Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре.
Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку

Самолет в Турции совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников - СМИ

15:54 10.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya.
"Экипаж решил посадить самолет в аэропорту Анкары после того, как у пассажира загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В Анкаре владельца наушников и еще одного пассажира, запаниковавшего в момент пожара, высадили из самолета, чтобы их проверили медики и органы безопасности", - сообщает портал со ссылкой на свой источник.
Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре.
Лента новостейМолния