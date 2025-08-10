Рейтинг@Mail.ru
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-na-4-dnya---mchs-1148627052.html
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T17:07
2025-08-10T17:09
крымская погода
погода
погода в крыму
пожароопасный сезон в крыму
штормовое предупреждение
новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/15/1118321548_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2aa7c21c699cce524fc517b050df9a0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.В МЧС напоминают о запрете на сжигание мусора и сухой травы и просят не бросать непотушенные окурки - за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250810/prichinoy-pozhara-v-zapovednike-nad-yaltoy-stalo-prirodnoe-yavlenie-1148623517.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/15/1118321548_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_708fb7ed0cd982e5ccbcb10a36fbdd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода, погода в крыму, пожароопасный сезон в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма, новости севастополя
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС

17:07 10.08.2025 (обновлено: 17:09 10.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"11,12,13 и 14 августа в западных, южных, восточных районах, в горах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС напоминают о запрете на сжигание мусора и сухой травы и просят не бросать непотушенные окурки - за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гроза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
13:09
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
 
Крымская погодаПогодаПогода в КрымуПожароопасный сезон в КрымуШтормовое предупреждениеНовости КрымаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
17:13Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
17:07Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
16:31Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
15:54Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
15:3315 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами
15:21Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
14:41Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
14:1953 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
14:06Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:56Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
13:41Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
13:31Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
13:21Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
13:09Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
13:04В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
12:51Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
12:27"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
12:05Российская ПВО сбила 19 беспилотников
11:54Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Лента новостейМолния