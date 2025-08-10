Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС

https://crimea.ria.ru/20250810/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-na-4-dnya---mchs-1148627052.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.В МЧС напоминают о запрете на сжигание мусора и сухой травы и просят не бросать непотушенные окурки - за нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:07 10.08.2025 (обновлено: 17:09 10.08.2025)