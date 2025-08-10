https://crimea.ria.ru/20250810/krymchanina-oshtrafovali-za-zapusk-feyerverka-1148622076.html

Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка

2025-08-10T13:56

крым

суд

происшествия

штрафы

общество

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка, пишет РИА Новости.Как сообщает агентство, оштрафованный судом мужчина работает водителем. В 10 часов вечера на дороге между домами он запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий. Запрет после начала СВО действует на всей территории полуострова из соображений безопасности. Исключение составляет применение хлопушек, бенгальских огней и так называемых фонтанов холодного огня.В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, поэтому назначенное наказание - минимальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

