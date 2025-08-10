Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T13:56
2025-08-10T13:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка, пишет РИА Новости.Как сообщает агентство, оштрафованный судом мужчина работает водителем. В 10 часов вечера на дороге между домами он запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий. Запрет после начала СВО действует на всей территории полуострова из соображений безопасности. Исключение составляет применение хлопушек, бенгальских огней и так называемых фонтанов холодного огня.В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, поэтому назначенное наказание - минимальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка

В Крыму мужчину оштрафовали за запуск фейерверка

13:56 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за запуск фейерверка, пишет РИА Новости.
Как сообщает агентство, оштрафованный судом мужчина работает водителем. В 10 часов вечера на дороге между домами он запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий. Запрет после начала СВО действует на всей территории полуострова из соображений безопасности. Исключение составляет применение хлопушек, бенгальских огней и так называемых фонтанов холодного огня.
В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, поэтому назначенное наказание - минимальное.
Лента новостейМолния