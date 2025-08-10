https://crimea.ria.ru/20250810/esche-odin-pozhar-v-krymu-borba-s-ognem-idet-u-sela-skvortsovo-1148627450.html
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
МЧС России ликвидирует природный пожар в районе села Скворцово в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T17:13
2025-08-10T17:13
2025-08-10T17:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. МЧС России ликвидирует природный пожар в районе села Скворцово в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным МЧС, для недопущения распространения огня проведена опашка. Угрозы населенному пункту и пострадавших нет. Задымления на участке дороги "Симферополь-Евпатория" также не наблюдается. В 16:57 пожар локализован на площади 20 га. Всего к ликвидации возгорания привлечено 92 человека и 25 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:13 10.08.2025 (обновлено: 17:20 10.08.2025)