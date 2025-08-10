Рейтинг@Mail.ru
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/esche-odin-pozhar-v-krymu-borba-s-ognem-idet-u-sela-skvortsovo-1148627450.html
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
МЧС России ликвидирует природный пожар в районе села Скворцово в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T17:13
2025-08-10T17:20
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148627338_0:63:907:573_1920x0_80_0_0_0acc66c6d5ca92083267d0f97110e102.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. МЧС России ликвидирует природный пожар в районе села Скворцово в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.По данным МЧС, для недопущения распространения огня проведена опашка. Угрозы населенному пункту и пострадавших нет. Задымления на участке дороги "Симферополь-Евпатория" также не наблюдается. В 16:57 пожар локализован на площади 20 га. Всего к ликвидации возгорания привлечено 92 человека и 25 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250810/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-krymu-na-4-dnya---mchs-1148627052.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148627338_111:0:875:573_1920x0_80_0_0_6ead60d996bc00995f45cbe5b54ae75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, пожар в симферопольском районе крыма, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово

Пожар у села Скворцово в Крыму - что известно

17:13 10.08.2025 (обновлено: 17:20 10.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Скворцово
Пожар в Скворцово
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. МЧС России ликвидирует природный пожар в районе села Скворцово в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В 15:43 поступило сообщение о возгорании сухостоя на открытой территории в Симферопольском районе. На месте работают силы и средства Главного управления, служба пожаротушения, спасатели специального отряда Главного управления и добровольная пожарная команда. Тушение пожара осуществляется с помощью специальной техники, а также ранцевыми огнетушителями, хлопушками", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, для недопущения распространения огня проведена опашка. Угрозы населенному пункту и пострадавших нет. Задымления на участке дороги "Симферополь-Евпатория" также не наблюдается. В 16:57 пожар локализован на площади 20 га. Всего к ликвидации возгорания привлечено 92 человека и 25 единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
17:07
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
 
ПожарПожар в Симферопольском районе КрымаКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
17:13Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
17:07Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
16:31Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
15:54Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
15:3315 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами
15:21Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
14:41Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
14:1953 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
14:06Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:56Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
13:41Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
13:31Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
13:21Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
13:09Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
13:04В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
12:51Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
12:27"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
12:05Российская ПВО сбила 19 беспилотников
11:54Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Лента новостейМолния