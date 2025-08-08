Рейтинг@Mail.ru
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза - РИА Новости Крым, 08.08.2025
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза - РИА Новости Крым, 08.08.2025
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
Количество и объем входящих переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в ВТБ по итогам прошлого квартала вырос в два раза в годовом выражении, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Количество и объем входящих переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в ВТБ по итогам прошлого квартала вырос в два раза в годовом выражении, сообщили РИА Новости в банке.По данным ЦБ РФ, всего за этот период через систему было проведено рекордных 4,6 миллиарда операций на сумму 24,8 триллиона рублей, что на 62% больше, чем год назад."Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни... В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность... Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза

16:17 08.08.2025
 
© Фото: банк ВТБНовая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
Новая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
© Фото: банк ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Количество и объем входящих переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в ВТБ по итогам прошлого квартала вырос в два раза в годовом выражении, сообщили РИА Новости в банке.
"ВТБ фиксирует значительный рост популярности переводов через СБП. По итогам второго квартала 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня каждый десятый перевод через СБП в России поступает именно в ВТБ", - говорится в сообщении.
По данным ЦБ РФ, всего за этот период через систему было проведено рекордных 4,6 миллиарда операций на сумму 24,8 триллиона рублей, что на 62% больше, чем год назад.
"Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни... В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность... Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте.
