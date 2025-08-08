https://crimea.ria.ru/20250808/vtb-zafiksiroval-rost-populyarnosti-perevodov-cherez-sbp-v-dva-raza-1148586798.html

ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза

ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза - РИА Новости Крым, 08.08.2025

ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза

Количество и объем входящих переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в ВТБ по итогам прошлого квартала вырос в два раза в годовом выражении, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Количество и объем входящих переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в ВТБ по итогам прошлого квартала вырос в два раза в годовом выражении, сообщили РИА Новости в банке.По данным ЦБ РФ, всего за этот период через систему было проведено рекордных 4,6 миллиарда операций на сумму 24,8 триллиона рублей, что на 62% больше, чем год назад."Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни... В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность... Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

