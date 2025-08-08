https://crimea.ria.ru/20250808/kakoy-segodnya-prazdnik-8-avgusta-1130410062.html

Какой сегодня праздник: 8 августа

Какой сегодня праздник: 8 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Какой сегодня праздник: 8 августа

8 августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В США 125 лет назад состоялся первый турнир Кубка Дэвиса, а в России появилась первая

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. 8 августа отмечается Всемирный день кошек и Международный день альпинизма. В США 125 лет назад состоялся первый турнир Кубка Дэвиса, а в России появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В этот день родились выдающийся хирург-офтальмолог Святослав Федоров и космонавт Светлана Савицкая.Что празднуют в миреВсемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. В этот день проводятся выставки и торжества в честь пушистых домоседов. Хозяева всячески балуют домашних питомцев, угощая деликатесами, покупая новые домики и игрушки. Бездомные кошки и коты также не остаются без внимания – зоозащитники организовывают сборы средств на покупку корма и содержание приютов.В профессиональной медицинской среде празднуют Международный день офтальмологии. Инициатива по учреждению памятной даты принадлежит российским врачам, которые приурочили дату ко дню рождения выдающегося микрохирурга-офтальмолога, академика Российской Академии медицинских наук Святослава Федорова.В мире 8 августа отмечается Международный день альпинизма. Праздник приурочен к покорению вершины Монблан врачом Мишелем-Габриэлем Паккарду и горным проводником Жаком Бальма. В этот день в 1786 году им удалось достичь высшей точки Альп, находящейся на высоте 4810 метров над уровнем моря.Еще в эту пятницу можно отметить Международный день бесконечности и День созидания. Именины у Ермолая, Федора, Моисея, Сергея, Игнатия.Знаменательные события8 августа 1899 года изобретатель Альберт Маршалл из города Миннесота (США) запатентовал холодильник. В серийное производство и массовую продажу агрегат поступил только в 1910 году. Несмотря на высокую стоимость, хозяйки мгновенно оценили полезность "фабрики холода".Первый турнир за Кубок Дэвиса состоялся 8 августа 1900 года в Бруклайне (штат Массачусетс) на площадке Лонгвудского крикетного клуба. Кубок к соревнованиям Международной федерации лаун-тенниса был предоставлен американцем Дуайтом Дэвисом, именем которого и были названы состязания. За более чем вековую историю турнир стал крупнейшим международным командным соревнованием в мужском теннисе.8 августа 1924 года в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. Закупленные специально для этой цели английские 28-местные автобусы марки "Лейланд" курсировали от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы.Кто родилсяСоветский и российский офтальмолог, микрохирург Святослав Федоров родился 8 августа 1927 года. В 1960 году он создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию по его имплантации. Созданный Федоровым Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" с годами вырос в сеть филиалов по стране и за рубежом: в Италии, Польше, Германии, Испании, Йемене, ОАЭ.Вторая женщина-космонавт в мире Светлана Савицкая родилась 8 августа 1948 года. Первый ее полет в космос продолжался с 19 по 27 августа 1982 года на кораблях "Союз Т-7" и орбитальной станции "Салют-7". После этого Савицкая совершила еще один полет и стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос.Основатель премий "Ника", режиссер и телеведущий Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года. Как режиссер Гусман поставил спектакли "Иисус Христос – суперзвезда", "Человек из Ламанчи", "Три мушкетера" и другие. Его работы в кино – "Дачный домик для одной семьи", "Не бойся, я с тобой", "Парк советского периода" и другие.Также в этот день на свет появились актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Меньшикова, американский киноактер, обладатель двух "Оскаров" Дастин Хоффман, советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий Станислав Садальский.

космос

