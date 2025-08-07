https://crimea.ria.ru/20250807/zaderzhka-poezdov-iz-kryma---aktualnye-dannye-1148565210.html

Задержка поездов из Крыма - актуальные данные

Задержка поездов из Крыма - актуальные данные - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Задержка поездов из Крыма - актуальные данные

Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Время задержки из Крыма:№178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов№174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов№98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 3,5 часа №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

