Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T18:20
2025-08-07T18:20
2025-08-07T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым.
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов - Гранд Сервис Экспресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
№178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов
№174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов
№92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов
№98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 3,5 часа
№76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - подчеркнули в компании.
Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.
