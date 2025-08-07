Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные - РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250807/zaderzhka-poezdov-iz-kryma---aktualnye-dannye-1148565210.html
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные
Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Время задержки из Крыма:№178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов№174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов№98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 3,5 часа №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, логистика, железные дороги крыма
Задержка поездов из Крыма - актуальные данные

Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов - Гранд Сервис Экспресс

18:20 07.08.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Задержка поездов из Крыма достигает 6 часов, на данный момент отстают от графика пять составов. Актуальные данные на 18:00 предоставила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В пути следования задерживаются 5 поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
Время задержки из Крыма:
№178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов
№174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов
№92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часов
№98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 3,5 часа
№76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - подчеркнули в компании.
Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.
