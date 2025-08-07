https://crimea.ria.ru/20250807/tramp-prizval-bystree-planirovat-vstrechi-s-putinym-i-zelenskim---smi-1148545061.html

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ

Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T07:02

2025-08-07T07:02

2025-08-07T07:02

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

переговоры

переговоры путина и трампа

украина

владимир зеленский

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_ea6ffded9ae38564f7b0743430868834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250807/vstrecha-putina-i-trampa-i-sanktsii-protiv-rossii-rubio-sdelal-zayavlenie-1148544143.html

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, переговоры путина и трампа, украина, владимир зеленский, новости