https://crimea.ria.ru/20250807/tramp-prizval-bystree-planirovat-vstrechi-s-putinym-i-zelenskim---smi-1148545061.html
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским - СМИ
Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T07:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", - говорится в публикации.
В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
