Число опаздывающих поездов в Крым сократилось до четырех

2025-08-07T15:40

2025-08-07T15:40

2025-08-07T16:01

крым

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

гранд сервис экспресс

логистика

транспорт

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146614499_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_3771f670e92270f816a1922902c8b08a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и из Крыма, на данный момент сократилось до девяти. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".В Крым с опозданием следует четыре состава:Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:Перевозчик отметил, что время задержки может измениться. Работа по сокращению отставания продолжается.Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

