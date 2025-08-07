Число опаздывающих поездов в Крым сократилось до четырех

https://crimea.ria.ru/20250807/chislo-opazdyvayuschikh-poezdov-v-krym-sokratilos-do-chetyrekh-1148560445.html
2025-08-07T15:40
2025-08-07T15:40
2025-08-07T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и из Крыма, на данный момент сократилось до девяти. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".В Крым с опозданием следует четыре состава:Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:Перевозчик отметил, что время задержки может измениться. Работа по сокращению отставания продолжается.Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:40 07.08.2025 (обновлено: 16:01 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Число поездов "Таврия", которые задерживаются на пути следования в Крым и из Крыма, на данный момент сократилось до девяти. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
В Крым с опозданием следует четыре состава:
—№173 Москва – Евпатория, отправлением 5 августа задерживается на 5,5 часов
—№28 Москва – Симферополь, отправлением 6 августа задерживается на 4 часа
—№179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 5 августа задерживается на 4,5 часа
—№474 Смоленск – Симферополь, отправлением 5 августа задерживается на 1 час.
Из Крыма задерживаются пять поездов дальнего следования:
—№178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов
—№174 Евпатория – Москва, отправлением 6 августа, задержка 5,5 часов
—№92 Севастополь – Москва, отправлением 6 августа, задержка 6,5 часов
—№98 Симферополь – Москва, отправлением 7 августа, задержка 3,5 часа
—№76 Симферополь – Омск, отправлением 7 августа, задержка 3 часа.
Перевозчик отметил, что время задержки может измениться. Работа по сокращению отставания продолжается.
Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.
