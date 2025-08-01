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Крымский мост сейчас - что происхдит
Крымский мост сейчас - что происхдит - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крымский мост сейчас - что происхдит
Вечером в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T23:16
2025-08-01T23:16
2025-08-01T23:17
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас - что происхдит
Крымский мост сейчас - очередей нет
23:16 01.08.2025 (обновлено: 23:17 01.08.2025)