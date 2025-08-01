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Крымский мост сейчас - что происхдит - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - что происхдит
Крымский мост сейчас - что происхдит - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Крымский мост сейчас - что происхдит
Вечером в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T23:16
2025-08-01T23:17
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - что происхдит

Крымский мост сейчас - очередей нет

23:16 01.08.2025 (обновлено: 23:17 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу проезд по Крымскому мосту свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По данным на 23.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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