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"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций - РИА Новости Крым, 31.07.2025
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T21:45
2025-07-31T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ. 31 июл - РИА Новости Крым. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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наса, роскосмос, мкс, космос, сша, россия, новости
"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций
"Роскосмос" и НАСА договорились использовать нацстанции после сведения МКС с орбиты