https://crimea.ria.ru/20250731/roskosmos-i-nasa-dogovorilis-o-vzaimodeystvii-orbitalnykh-stantsiy-1148395338.html

"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций

"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций - РИА Новости Крым, 31.07.2025

"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станций

"Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T21:45

2025-07-31T21:45

2025-07-31T21:30

наса

роскосмос

мкс

космос

сша

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140551287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_741ff7648e855937568b0807e1824154.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ. 31 июл - РИА Новости Крым. "Роскосмос" и НАСА договорились включить в повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250731/spacex-perenesla-zapusk-korablya-crew-dragon-s-kosmonavtom-platonovym-1148392996.html

космос

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, мкс, космос, сша, россия, новости