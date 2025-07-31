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РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2025
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:52
2025-07-31T17:52
2025-07-31T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Москве.По его словам, двустороннее сотрудничество РФ и Лаоса носит многоплановый и взаимовыгодный характер, отношения между двумя странами успешно и поступательно развиваются. В пролом году товарооборот между странами увеличился на 65%, а в текущем году темпы его прироста составили порядка 20%.Президент РФ также отметил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов.Тхонглун Сисулит в свою очередь заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между странами, включая стратегическое партнерство в области безопасности.Лидер Лаоса заверил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, российские железные дороги (ржд), в мире, новости, китай, вьетнам
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
Россия и Лаос прорабатывают запуск железнодорожных грузоперевозок через Китай - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Москве.
"В связи с ростом встречных грузопотоков прорабатываются вопросы расширения морских контейнеров перевозок из Лаоса во Владивосток через порты Вьетнама. В планах организация и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая", - сказал российский лидер.
По его словам, двустороннее сотрудничество РФ и Лаоса носит многоплановый и взаимовыгодный характер, отношения между двумя странами успешно и поступательно развиваются. В пролом году товарооборот между странами увеличился на 65%, а в текущем году темпы его прироста составили порядка 20%.
Президент РФ также отметил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов.
"Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - добавил Путин.
Тхонглун Сисулит в свою очередь заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между странами, включая стратегическое партнерство в области безопасности.
Лидер Лаоса заверил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания.
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