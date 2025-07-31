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РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин

РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2025

РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин

Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T17:52

2025-07-31T17:52

2025-07-31T17:46

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Москве.По его словам, двустороннее сотрудничество РФ и Лаоса носит многоплановый и взаимовыгодный характер, отношения между двумя странами успешно и поступательно развиваются. В пролом году товарооборот между странами увеличился на 65%, а в текущем году темпы его прироста составили порядка 20%.Президент РФ также отметил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов.Тхонглун Сисулит в свою очередь заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между странами, включая стратегическое партнерство в области безопасности.Лидер Лаоса заверил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, российские железные дороги (ржд), в мире, новости, китай, вьетнам