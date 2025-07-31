Рейтинг@Mail.ru
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250731/rf-i-laos-planiruyut-zapustit-gruzovoe-zhd-soobschenie-cherez-kitay--putin-1148390531.html
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин - РИА Новости Крым, 31.07.2025
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T17:52
2025-07-31T17:46
владимир путин (политик)
политика
российские железные дороги (ржд)
в мире
новости
китай
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148390109_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_32f680cd4e17aa305e9de51ad83000ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Москве.По его словам, двустороннее сотрудничество РФ и Лаоса носит многоплановый и взаимовыгодный характер, отношения между двумя странами успешно и поступательно развиваются. В пролом году товарооборот между странами увеличился на 65%, а в текущем году темпы его прироста составили порядка 20%.Президент РФ также отметил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов.Тхонглун Сисулит в свою очередь заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между странами, включая стратегическое партнерство в области безопасности.Лидер Лаоса заверил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
китай
вьетнам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148390109_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_480c6dae69f7ffebe88a110dec6347fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, российские железные дороги (ржд), в мире, новости, китай, вьетнам
РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин

Россия и Лаос прорабатывают запуск железнодорожных грузоперевозок через Китай - Путин

17:52 31.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом
Президент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, также прорабатывается расширение морских перевозок в РФ через Вьетнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Москве.
"В связи с ростом встречных грузопотоков прорабатываются вопросы расширения морских контейнеров перевозок из Лаоса во Владивосток через порты Вьетнама. В планах организация и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая", - сказал российский лидер.
По его словам, двустороннее сотрудничество РФ и Лаоса носит многоплановый и взаимовыгодный характер, отношения между двумя странами успешно и поступательно развиваются. В пролом году товарооборот между странами увеличился на 65%, а в текущем году темпы его прироста составили порядка 20%.
Президент РФ также отметил, что российские предприятия участвуют в разработке месторождения черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов.

"Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - добавил Путин.

Тхонглун Сисулит в свою очередь заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между странами, включая стратегическое партнерство в области безопасности.
Лидер Лаоса заверил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаРоссийские железные дороги (РЖД)В миреНовостиКитайВьетнам
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Пожар в Инкермане под Севастополем тушит пожарный поезд - ВИДЕО
19:35SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Платоновым
19:27Пятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
19:10Сердцевина лета: кадры июля от РИА Новости Крым - фотолента
18:43Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
18:10Температура моря в Крыму бьет рекорды: в чем риск
17:52РФ и Лаос планируют запустить грузовое ж/д сообщение через Китай – Путин
17:45Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
17:31В МИД России отреагировали на снос памятника Айвазовскому в Карабахе
17:25Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Севастополе
17:17Крымский мост сейчас – обстановка и время ожидания
16:51В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности
16:47Один человек погиб в горящей пятиэтажке в Симферополе
16:31Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
16:18Зеленский подписал резонансный закон о НАБУ и САП
16:10Житель Крыма получил 9 лет колонии за денежный перевод "Азову"*
15:58В Крыму расширяют число автобусных маршрутов с безналичной оплатой
15:45В Крыму очистили от мазута 100 тонн грунта после ЧС с танкерами
15:36ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год из-за снижения ставки
15:29Запад разворачивает охоту за российскими судами – Патрушев
Лента новостейМолния