Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250730/krymskiy-most--vremya-ozhidaniya-na-vyezde-s-poluostrova-prevysilo-tri-chasa-1148363231.html
Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа
Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа
У Крымского моста перед пунктами досмотра очередь со стороны Керчи превысила 1000 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T17:22
2025-07-30T17:27
мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста перед пунктами досмотра очередь со стороны Керчи превысила 1000 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 17 часам.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа

Крымский мост – в очереди на выезде с полуострова более 1000 машин

17:22 30.07.2025 (обновлено: 17:27 30.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста перед пунктами досмотра очередь со стороны Керчи превысила 1000 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 17 часам.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаМостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в Крыму
19:28Сбер: Средний размер ипотеки с господдержкой в Крыму – 5,2 млн рублей
19:09На Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
18:52Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
18:31На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
18:10МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки
17:52Кто в Крыму больше всего пострадал от снижения уровня воды в Салгире
17:35ВТБ откроет культурное пространство на фестивале "Таврида.АРТ"
17:22Крымский мост – время ожидания на выезде с полуострова превысило три часа
17:08Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краем
16:52Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
16:34Суд отменил премирование чиновника в Севастополе на 3,5 млн рублей
16:28ВСУ обстреляли детскую площадку в Запорожской области – ранены дети
16:15Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
15:57Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
15:46Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
15:37Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты Роскачества
15:22На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии
14:59Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
14:55Крымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
Лента новостейМолния