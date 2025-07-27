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В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек
Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии – пострадали более 20 туристов, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и ГИБДД... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T18:31
2025-07-27T18:41
башкирия
новости
происшествия
автобус
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии – пострадали более 20 туристов, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и ГИБДД по региону.По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз – Верхние Киги.По данным министр здравоохранения региона, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение, дополнил Рахматуллин. По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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башкирия, новости, происшествия, автобус, скорая помощь
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

18:31 27.07.2025 (обновлено: 18:41 27.07.2025)
 
© Госавтоинспекция БашкортостанаВ Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами
В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами
© Госавтоинспекция Башкортостана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии – пострадали более 20 туристов, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз – Верхние Киги.
"По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – сказано в сообщении.
По данным министр здравоохранения региона, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.

"В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести. Решается вопрос об эвакуации в УФУ", – сообщил министр.

Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение, дополнил Рахматуллин. По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.
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