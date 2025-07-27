https://crimea.ria.ru/20250727/v-bashkirii-oprokinulsya-avtobus-s-40-passazhirami--postradali-20-chelovek-1148281681.html

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек - РИА Новости Крым, 27.07.2025

В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами – пострадали 20 человек

Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии – пострадали более 20 туристов, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и ГИБДД... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T18:31

2025-07-27T18:31

2025-07-27T18:41

башкирия

новости

происшествия

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии – пострадали более 20 туристов, сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин и ГИБДД по региону.По данным Госавтоинспекции Башкирии, авария произошла в Кигинском районе на 35 километре автодороги Малояз – Верхние Киги.По данным министр здравоохранения региона, на место аварии выехали семь бригад скорой помощи.Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение, дополнил Рахматуллин. По его словам, в Кигинскую больницу доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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башкирия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, новости, происшествия, автобус, скорая помощь