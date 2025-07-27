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"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФ

"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФ - РИА Новости Крым, 27.07.2025

"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФ

Глава Крыма Сергей Аксенов в День Военно-Морского Флота поздравил всех крымчан с одним из самых важных праздников для полуострова. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T10:01

2025-07-27T10:01

2025-07-27T10:01

сергей аксенов

владимир константинов

михаил развожаев

вмф

крым

армия и флот

герои сво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в День Военно-Морского Флота поздравил всех крымчан с одним из самых важных праздников для полуострова.Председатель Верховного Совета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь в поздравлении перефразировал известное высказывание, приписываемое императору Александру III:"Флот и Сухопутная армия на протяжении веков защищают национальные интересы России, остаются нашими единственными верными союзниками", - сказал он.По словам Константинова, именно поддержка Флота позволила крымчанам после развала СССР устоять перед давлением из Киева, который хотел уничтожить государственность автономии."В течение более чем 20 лет мы вместе отстаивали на полуострове Россию и в 2014 году наконец-то вернулись на нашу историческую Родину", - заявил Константинов.В Севастополе сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также командующий Черноморского флота Сергей Пинчук, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и другие лица возложили цветы к вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

крым

севастополь

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сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, вмф, крым, армия и флот, герои сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь