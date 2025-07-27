https://crimea.ria.ru/20250727/99-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-chernym-morem-i-11-regionami-rf-1148266271.html

99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ

99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2025

99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ

Силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T07:16

2025-07-27T07:16

2025-07-27T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФЧетыре были сбиты над Крымом, два – над акваторией Черного моря.36 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, 21 – над Смоленской, 10 уничтожены над Калужской, по девять – над Волгоградской и Ростовской областями. По два были сбиты над Воронежской и Курской областями, по одному – над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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