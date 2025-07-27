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99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ
99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.07.2025
99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ
Силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T07:16
2025-07-27T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на воскресенье уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них – над Крымом, два – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФЧетыре были сбиты над Крымом, два – над акваторией Черного моря.36 беспилотников были ликвидированы над Брянской областью, 21 – над Смоленской, 10 уничтожены над Калужской, по девять – над Волгоградской и Ростовской областями. По два были сбиты над Воронежской и Курской областями, по одному – над Московским регионом, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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99 беспилотников ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ
99 дронов ликвидировали над Крымом, Черным морем и 11 регионами РФ в ночь на воскресенье
07:16 27.07.2025 (обновлено: 07:30 27.07.2025)