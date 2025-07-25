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Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников
Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников
Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T10:14
2025-07-25T10:14
2025-07-25T10:14
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
киберпреступность
мошенничество
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских колл-центров. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Этой группой через возможности украинских колл-центров у россиян на систематической основе вымогались деньги в особо крупном размере. По данным ФСБ, злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.Отмечается, что в местах жительства задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, деньги и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.В ведомстве уточнили, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой, а также участие в преступном сообществе.В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киберпреступность, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность
Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников
ФСБ: в четырех регионах РФ арестованы 19 интернет-мошенников, вымогавших деньги у россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских колл-центров. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность действующей в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае организованной группы лиц, причастной к дистанционному мошенничеству в отношении граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Этой группой через возможности украинских колл-центров у россиян на систематической основе вымогались деньги в особо крупном размере. По данным ФСБ, злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.
Отмечается, что в местах жительства задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, деньги и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.
"Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 миллионов рублей... Решением суда 19 фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и одному – в виде ограничения свободы", - добавили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой, а также участие в преступном сообществе.
"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных лиц, продолжаются", - добавляется в сообщении.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
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