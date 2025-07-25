https://crimea.ria.ru/20250725/spetsoperatsiya-fsb-i-mvd-arestovany-19-internet-moshennikov---1148212324.html

Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников

Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Спецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенников

Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T10:14

2025-07-25T10:14

2025-07-25T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских колл-центров. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Этой группой через возможности украинских колл-центров у россиян на систематической основе вымогались деньги в особо крупном размере. По данным ФСБ, злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.Отмечается, что в местах жительства задержанных изъяты компьютерная техника и средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, оттиски и печати юридических лиц, деньги и криптовалюта, также ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотические средства и дорогостоящие автомобили премиум-класса.В ведомстве уточнили, что двум организаторам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Восемнадцати участникам группы предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой, а также участие в преступном сообществе.В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), киберпреступность, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность