Рейтинг@Mail.ru
Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/predannost-delu-i-samootdacha-v-krymu-nagradili-sotrudnikov-sledstviya-1148238109.html
Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T16:23
2025-07-25T16:27
крым
новости крыма
следком крыма и севастополя
праздники и памятные даты
награды
владимир терентьев
сергей аксенов
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148228374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d3ad0762e2f9665c555e9f0549047a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.Он поблагодарил своих сотрудников "за самоотверженный труд, самоотдачу, добрые сердца и бескорыстные поступки, которые ежедневно совершаются на благо жителей полуострова".В торжественной церемонии вручения наград сотрудникам органов следствия приняли участие глава республики Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, представители силового блога региона.Сегодня коллектив Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю – свыше 400 человек. Офицеры воспитывают достойную смену – это вчерашние кадеты, которые прошли обучение в академиях Следственного комитета СК России в Москве и Санкт-Петербурге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250723/prioritetnye-dela--vse-intervyu-glavy-sledkoma-po-krymu-i-sevastopolyu-1148163751.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148228374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c319f67c74de94308e196c7d27ae7c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, праздники и памятные даты, награды, владимир терентьев, сергей аксенов, владимир константинов
Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия

В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия

16:23 25.07.2025 (обновлено: 16:27 25.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
"Этот праздник объединяет следственные подразделений всех силовых ведомств и еще раз напоминает нам, что только вместе мы, как и прежде, сможем успешно выполнять поставленные перед нами государством задачи", - сказал в ходе церемонии руководитель Следкома по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
Он поблагодарил своих сотрудников "за самоотверженный труд, самоотдачу, добрые сердца и бескорыстные поступки, которые ежедневно совершаются на благо жителей полуострова".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
1 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
2 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
3 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
4 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
5 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
6 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
7 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В торжественной церемонии вручения наград сотрудникам органов следствия приняли участие глава республики Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, представители силового блога региона.

"Сегодня безопасность Крыма во многом обеспечивается благодаря консолидации и взаимодействию органов власти, правоохранительных и судебных органов, силовых структур и гражданского общества. Работа Главного следственного управления СК России по Республике и Севастополю организована максимально эффективно, это позволяет крымчанам жить и трудиться в мире и спокойствии", - сказал Аксенов.

Сегодня коллектив Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю – свыше 400 человек. Офицеры воспитывают достойную смену – это вчерашние кадеты, которые прошли обучение в академиях Следственного комитета СК России в Москве и Санкт-Петербурге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
23 июля, 18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
 
КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяПраздники и памятные датыНаградыВладимир ТерентьевСергей АксеновВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Взрыв бытового газа в Саратове – что известно к этому часу
16:49Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью
16:43В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
16:23Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
16:22Крымский мост сейчас – в очереди почти тысяча автомобилей
16:10Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке
15:53Что ждет экономику России – прогноз Центробанка
15:34Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату
15:10Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
14:43Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
14:26В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
14:08Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
13:47ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
13:45Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
13:31Центробанк снизил ключевую ставку
13:30В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
13:21Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
12:47Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
12:42Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
Лента новостейМолния