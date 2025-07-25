Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия
16:23 25.07.2025 (обновлено: 16:27 25.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
"Этот праздник объединяет следственные подразделений всех силовых ведомств и еще раз напоминает нам, что только вместе мы, как и прежде, сможем успешно выполнять поставленные перед нами государством задачи", - сказал в ходе церемонии руководитель Следкома по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
Он поблагодарил своих сотрудников "за самоотверженный труд, самоотдачу, добрые сердца и бескорыстные поступки, которые ежедневно совершаются на благо жителей полуострова".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
1 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
2 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
3 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
4 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
5 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
6 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
7 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – награждение и торжественное собрание
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В торжественной церемонии вручения наград сотрудникам органов следствия приняли участие глава республики Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, представители силового блога региона.
"Сегодня безопасность Крыма во многом обеспечивается благодаря консолидации и взаимодействию органов власти, правоохранительных и судебных органов, силовых структур и гражданского общества. Работа Главного следственного управления СК России по Республике и Севастополю организована максимально эффективно, это позволяет крымчанам жить и трудиться в мире и спокойствии", - сказал Аксенов.
Сегодня коллектив Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю – свыше 400 человек. Офицеры воспитывают достойную смену – это вчерашние кадеты, которые прошли обучение в академиях Следственного комитета СК России в Москве и Санкт-Петербурге.
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