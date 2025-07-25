https://crimea.ria.ru/20250725/predannost-delu-i-samootdacha-v-krymu-nagradili-sotrudnikov-sledstviya-1148238109.html

Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия

Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия

В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T16:23

2025-07-25T16:23

2025-07-25T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за заслуги наградили сотрудников органов следствия, передает корреспондент РИА Новости Крым. Торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.Он поблагодарил своих сотрудников "за самоотверженный труд, самоотдачу, добрые сердца и бескорыстные поступки, которые ежедневно совершаются на благо жителей полуострова".В торжественной церемонии вручения наград сотрудникам органов следствия приняли участие глава республики Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, представители силового блога региона.Сегодня коллектив Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю – свыше 400 человек. Офицеры воспитывают достойную смену – это вчерашние кадеты, которые прошли обучение в академиях Следственного комитета СК России в Москве и Санкт-Петербурге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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