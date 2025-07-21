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Какой сегодня праздник: 21 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Какой сегодня праздник: 21 июля
Какой сегодня праздник: 21 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Какой сегодня праздник: 21 июля
В этот день на Руси отмечали "Зажинки", Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, а еще родились знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй и российский юморист Михаил... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-21T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В этот день на Руси отмечали "Зажинки", Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, а еще родились знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй и российский юморист Михаил Задорнов.Что празднуют в мире21 июля православные вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также чтят память мученика Прокопия Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. Праздник имеет и другое название – "Зажинки", так как в это время было принято проводить последние земледельческие работы. Оторваться от дела можно было, только собрав девять связок. Первый сноп всегда считался самым важным. Его хранили в доме в углу у икон, а осенью им выгоняли насекомых.Еще сегодня можно отметить День "Пригласите инопланетянина жить с вами" и День "Возьмите обезьяну на обед".С именинами можно поздравлять Прокопиев, Александров, Николаев, Дмитриев, Федоров.Знаменательные событияВ далеком 356 году до н.э в ночь с 20 на 21 июля житель древнегреческого города Эфеса Герострат сжег храм Артемиды. Величественное сооружение в свое время пощадили даже персы, который захватили Эфес парой десятилетий ранее. По официальной версии, Герострат сжег храм, чтобы добыть себе вечную славу. Власти казнили преступника и запретили кому-либо упоминать его имя. Но случилось наоборот. Личностью Герострата заинтересовались летописцы, и его имя все же вошло в историю.21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, который был родоначальником новой династии Романовых – последней правящей династии в Российской Империи.В 1983 году на советской антарктической станции "Восток" была зарегистрирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдений: −89,2 по Цельсию. Станцию основали в декабре 1957 года. Толщина ледяного покрова под ней составляет около трех километров, а климатические условия в районе станции – одни из тяжелейших на Земле.Кто родилсяВ 1816 году родился основатель британского информационного агентства "Рейтер" Пол Джулиус Рейтер. Для передачи самых последних биржевых новостей в "Рейтер" использовали телеграфный кабель. Так агентство завоевало славу самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стало первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна.В 1899 году родился американский писатель, журналист и лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. В Первую мировую работал водителем в "Красном кресте" и даже спас какого-то бойца, получив многочисленные ранения. Так появился роман "Прощай, оружие!" Потом был "Старик и море", за которую Хемингуэй сначала получил Пулитцеровскую премию, а потом и Нобелевскую.В 1948 году родился советский и российский писатель-сатирик, юморист и артист эстрады Михаил Задорнов. В знак протеста против дискриминации России на зимней Олимпиаде 2002 года Задорнов аннулировал американскую визу, демонстративно перечеркнул ее черной ручкой в прямом эфире программы "Зеркало".Еще в этот день родились российский эстрадный певец Авраам Руссо, актриса Нонна Гришаева, американский киноактер Джош Хартнетт.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 21 июля

Что празднуют в России и в мире 21 июля

00:00 21.07.2025
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкСатирик Михаил Задорнов
Сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Валерий Левитин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В этот день на Руси отмечали "Зажинки", Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, а еще родились знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй и российский юморист Михаил Задорнов.

Что празднуют в мире

21 июля православные вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также чтят память мученика Прокопия Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. Праздник имеет и другое название – "Зажинки", так как в это время было принято проводить последние земледельческие работы. Оторваться от дела можно было, только собрав девять связок. Первый сноп всегда считался самым важным. Его хранили в доме в углу у икон, а осенью им выгоняли насекомых.
Еще сегодня можно отметить День "Пригласите инопланетянина жить с вами" и День "Возьмите обезьяну на обед".
С именинами можно поздравлять Прокопиев, Александров, Николаев, Дмитриев, Федоров.

Знаменательные события

В далеком 356 году до н.э в ночь с 20 на 21 июля житель древнегреческого города Эфеса Герострат сжег храм Артемиды. Величественное сооружение в свое время пощадили даже персы, который захватили Эфес парой десятилетий ранее. По официальной версии, Герострат сжег храм, чтобы добыть себе вечную славу. Власти казнили преступника и запретили кому-либо упоминать его имя. Но случилось наоборот. Личностью Герострата заинтересовались летописцы, и его имя все же вошло в историю.
21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, который был родоначальником новой династии Романовых – последней правящей династии в Российской Империи.
В 1983 году на советской антарктической станции "Восток" была зарегистрирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдений: −89,2 по Цельсию. Станцию основали в декабре 1957 года. Толщина ледяного покрова под ней составляет около трех километров, а климатические условия в районе станции – одни из тяжелейших на Земле.

Кто родился

В 1816 году родился основатель британского информационного агентства "Рейтер" Пол Джулиус Рейтер. Для передачи самых последних биржевых новостей в "Рейтер" использовали телеграфный кабель. Так агентство завоевало славу самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стало первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна.
В 1899 году родился американский писатель, журналист и лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. В Первую мировую работал водителем в "Красном кресте" и даже спас какого-то бойца, получив многочисленные ранения. Так появился роман "Прощай, оружие!" Потом был "Старик и море", за которую Хемингуэй сначала получил Пулитцеровскую премию, а потом и Нобелевскую.
В 1948 году родился советский и российский писатель-сатирик, юморист и артист эстрады Михаил Задорнов. В знак протеста против дискриминации России на зимней Олимпиаде 2002 года Задорнов аннулировал американскую визу, демонстративно перечеркнул ее черной ручкой в прямом эфире программы "Зеркало".
Еще в этот день родились российский эстрадный певец Авраам Руссо, актриса Нонна Гришаева, американский киноактер Джош Хартнетт.
 
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