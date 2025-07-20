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Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно

Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно

На объездной дороге Симферополя в райгне Мирного произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погибли три челоека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T19:45

2025-07-20T19:45

2025-07-20T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Симферополя в райгне Мирного произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погибли три челоека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК."Водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал столкновение четырех автомобилей. В результате столкновения водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний, смертельно травмированы", - сообщили в МВД Крыма.Прокуратура региона контролирует ход проверки по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела."По имеющейся информации, 20 июля автомобиль "Хонда цивик", двигаясь в районе села Мирное, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Митсубиси". После этого автомобили столкнулись еще с двумя транспортными средствами. В результате столкновения есть погибшие в автомобиле "Хонда", в том числе несовершеннолетий. Пострадавшие из автомобиля "Митсубиси" и "Хонда" доставили в больницу", – говорится в сообщении прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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