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Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно
Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно
На объездной дороге Симферополя в райгне Мирного произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погибли три челоека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T19:45
2025-07-20T19:54
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Симферополя в райгне Мирного произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погибли три челоека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК."Водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал столкновение четырех автомобилей. В результате столкновения водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний, смертельно травмированы", - сообщили в МВД Крыма.Прокуратура региона контролирует ход проверки по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела."По имеющейся информации, 20 июля автомобиль "Хонда цивик", двигаясь в районе села Мирное, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Митсубиси". После этого автомобили столкнулись еще с двумя транспортными средствами. В результате столкновения есть погибшие в автомобиле "Хонда", в том числе несовершеннолетий. Пострадавшие из автомобиля "Митсубиси" и "Хонда" доставили в больницу", – говорится в сообщении прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Массовое ДТП с тремя погибшими на объездной Симферополя - что известно

Массовое ДТП на объездной Симферополя - погибли три человека

19:45 20.07.2025 (обновлено: 19:54 20.07.2025)
 
© МВД по РКМассовое ДТП на объездной Симферополя
Массовое ДТП на объездной Симферополя
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Симферополя в райгне Мирного произошло ДТП с четырьмя автомобилями, погибли три челоека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает МВД по РК.

"Водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал столкновение четырех автомобилей. В результате столкновения водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний, смертельно травмированы", - сообщили в МВД Крыма.

Прокуратура региона контролирует ход проверки по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"По имеющейся информации, 20 июля автомобиль "Хонда цивик", двигаясь в районе села Мирное, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Митсубиси". После этого автомобили столкнулись еще с двумя транспортными средствами. В результате столкновения есть погибшие в автомобиле "Хонда", в том числе несовершеннолетий. Пострадавшие из автомобиля "Митсубиси" и "Хонда" доставили в больницу", – говорится в сообщении прокуратуры.
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